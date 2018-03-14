NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈學生用餐坐在桌子上　遭批教育失敗史蒂芬霍金逝世　享年76歲跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

大局考量 台裔選將宣布退選美聯邦眾議員

中央社2018/03/14 09:12
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者曹宇帆洛杉磯13日專電）挺台的共和黨籍加州39選區、美國聯邦眾議員羅艾斯已宣布退休，有意角逐這個選區席次的民主黨籍台裔選將陳介飛聲勢看好，不過他今天發表聲明說，著眼大局宣布退選。

陳介飛發表的退選聲明指出，民主黨內擬角逐這個選區席次的參選人數比共和黨多，若票源分散，6月的初選，共和黨可能坐收漁利。

他說，基於大局考量，他決定退選促成黨內團結。不過，若他成全大局，民主黨在CA-39選區仍敗選，2020年他將捲土重來。

除了總統之外的公職選舉，往昔加州也是各黨先各自辦初選，勝出者代表所屬政黨在大選中拚勝負，不過2010年加州公投通過「加州第14號提案」（CaliforniaProposition 14），改變了遊戲規則。

這項被稱為雙雄制（Top Two）的選制，規範所有參選人，儘管所屬政黨或背景等條件不同，都可參與由全部合格選民投票的開放式初選（Open Primary），並由得票數前兩名者角逐大選。

加州將在今年11月6日，舉行州長、聯邦眾議員等各項公職的期中選舉（midterm election），6月5日舉行初選。

陳介飛表示，他雖然決定退選，仍將積極投入公眾事務並關懷社區，並繼續忠實履行美國海軍後備軍官的職責，為國效力。

陳介飛在美國出生，父母分別來自台北和嘉義，高齡92歲的阿公則住在台北，身體仍硬朗曾參加台北101登高而上電視。

陳介飛不只關心父母生長的地方，哈佛大學畢業後，2001年曾獲獎學金赴北京大學進修一年。

他與洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）都是美國海軍後備軍官。他說，自己的官階是中尉，負責情報分析，2014年曾前往韓國一個月參加代號「關鍵決斷」（Key Resolve），震懾北韓的軍事演習。

他曾說，非常關心台灣，未來若有幸能當選聯邦眾議員，會努力讓自己成為在美華人最好的代表，更希望在台親友以他為榮。（編輯：陳俊碩）1070314

擴散條件不佳 西半部空氣品質差大聯盟官網 大谷翔平可望輪值先

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan