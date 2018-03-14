大局考量 台裔選將宣布退選美聯邦眾議員

除了總統之外的公職選舉，往昔加州也是各黨先各自辦初選，勝出者代表所屬政黨在大選中拚勝負，不過2010年加州公投通過「加州第14號提案」（CaliforniaProposition 14），改變了遊戲規則。

他說，基於大局考量，他決定退選促成黨內團結。不過，若他成全大局，民主黨在CA-39選區仍敗選，2020年他將捲土重來。

陳介飛發表的退選聲明指出，民主黨內擬角逐這個選區席次的參選人數比共和黨多，若票源分散，6月的初選，共和黨可能坐收漁利。

（中央社記者曹宇帆洛杉磯13日專電）挺台的共和黨籍加州39選區、美國聯邦眾議員羅艾斯已宣布退休，有意角逐這個選區席次的民主黨籍台裔選將陳介飛聲勢看好，不過他今天發表聲明說，著眼大局宣布退選。

這項被稱為雙雄制（Top Two）的選制，規範所有參選人，儘管所屬政黨或背景等條件不同，都可參與由全部合格選民投票的開放式初選（Open Primary），並由得票數前兩名者角逐大選。

加州將在今年11月6日，舉行州長、聯邦眾議員等各項公職的期中選舉（midterm election），6月5日舉行初選。

陳介飛表示，他雖然決定退選，仍將積極投入公眾事務並關懷社區，並繼續忠實履行美國海軍後備軍官的職責，為國效力。

陳介飛在美國出生，父母分別來自台北和嘉義，高齡92歲的阿公則住在台北，身體仍硬朗曾參加台北101登高而上電視。

陳介飛不只關心父母生長的地方，哈佛大學畢業後，2001年曾獲獎學金赴北京大學進修一年。

他與洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）都是美國海軍後備軍官。他說，自己的官階是中尉，負責情報分析，2014年曾前往韓國一個月參加代號「關鍵決斷」（Key Resolve），震懾北韓的軍事演習。

他曾說，非常關心台灣，未來若有幸能當選聯邦眾議員，會努力讓自己成為在美華人最好的代表，更希望在台親友以他為榮。（編輯：陳俊碩）1070314