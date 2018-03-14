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美股回檔台股跟跌　開盤跌31點　指標三雄熄火

記者許家禎／台北報導2018/03/14 09:38
▲受到美股回落影響，亞股跟跌，台北股市3月14日開盤也跌31.9點，加權股價指數以11063.73點開出，隨後跌幅稍微擴大。（圖／NOWnews 資料照片）
▲受到美股回落影響，亞股跟跌，台北股市3月14日開盤也跌31.9點，加權股價指數以11063.73點開出，隨後跌幅稍微擴大。（圖／NOWnews 資料照片）

受到美股回落影響，亞股跟跌，台北股市今（14）日開盤也跌31.9點，加權股價指數以11063.73點開出，隨後跌幅稍微擴大。早盤電子跌0.6%、金融跌0.4%。個股部分，指標股三大天王皆回檔，台積電、鴻海分別跌逾1%、大立光則跌0.8%。不過，宏碁、緯創、南亞科、禾伸堂表現不錯，逆勢上揚。

即便美國總統川普撤換國務卿對美股沒有太大影響，但市場仍對科技和金融股有隱憂。使四大指數昨（13）日皆收跌，道瓊工業平均指數下跌171.58點或0.68%至25007.03點；那斯達克指數下跌77.31點或1.02%，至7511.01點；S&P 500 指數下跌17.71點或0.64%至2765.31點；費城半導體指數則收跌22.44點或1.55%，來到1423.46點。

台北股市13日開高走高，收盤大漲93點，收在11095點，漲幅0.8%，成交金額1304.63億元。台股今（14）日開盤跌31.9點，加權股價指數以11063.73點開出，隨後跌幅擴大。各類股部分，早盤電子跌0.6%、金融跌0.4%，半導體跌0.8%。

個股部分，指標股台積電漲多回跌，跌逾1%，來到255.5元。鴻海跌超過1%，來到93.9元。大立光則跌0.8%，來到4010元。早盤量大走跌的個股有華邦電、耀華、新光金、嘉聯益等。不過，宏碁、緯創、南亞科、禾伸堂漲2%以上，逆勢上揚成為盤面焦點。

關鍵字美股台股開盤
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