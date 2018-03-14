美股回檔台股跟跌　開盤跌31點　指標三雄熄火

受到美股回落影響，亞股跟跌，台北股市今（14）日開盤也跌31.9點，加權股價指數以11063.73點開出，隨後跌幅稍微擴大。早盤電子跌0.6%、金融跌0.4%。個股部分，指標股三大天王皆回檔，台積電、鴻海分別跌逾1%、大立光則跌0.8%。不過，宏碁、緯創、南亞科、禾伸堂表現不錯，逆勢上揚。

即便美國總統川普撤換國務卿對美股沒有太大影響，但市場仍對科技和金融股有隱憂。使四大指數昨（13）日皆收跌，道瓊工業平均指數下跌171.58點或0.68%至25007.03點；那斯達克指數下跌77.31點或1.02%，至7511.01點；S&P 500 指數下跌17.71點或0.64%至2765.31點；費城半導體指數則收跌22.44點或1.55%，來到1423.46點。