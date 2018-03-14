NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈學生用餐坐在桌子上　遭批教育失敗史蒂芬霍金逝世　享年76歲跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
政治

勞長保證最低工資法年底提出　孫大千：蔡式騙局的極致

記者戴祺修／台北報導2018/03/14 09:32
▲勞動部長許銘春保證最低工資法年底前一定會提出，國民黨前立委孫大千批評，口惠而實不至的蔡式騙局。（圖／孫大千提供）
▲勞動部長許銘春保證最低工資法年底前一定會提出，國民黨前立委孫大千批評，口惠而實不至的蔡式騙局。（圖／孫大千提供）

民進黨立委江永昌在總質詢時詢問，若是年底「最低工資法」沒有照時程提出，將由誰來負責，勞動部長許銘春肯定的表示，勞動部將在今年底會提出「最低工資法」草案，否則她會負責。國民黨前立委孫大千今(14)日表示，這又是另一個標準的「口惠而實不至」的「蔡氏騙局」。

孫大千在臉書貼文表示，他來替勞工朋友解讀，首先，因應低薪問題，總統蔡英文競選時就曾提出要訂定「最低工資法」政見。從當選至今，兩年的時間為什麼毫無作為呢？不過就是提出一個法案版本，有這麼困難嗎？可見不是不能做，只是不想做吧？

其次，孫大千質疑，按照勞動部的規畫，民國107年底草案會送到行政院，現在正在蒐集資料。所以，在過去兩年期間，連資料也沒有蒐集，不是擺明了選舉時的政見是一張「芭樂票」嗎？

第三，孫大千說，更妙的是，總統蔡英文去年底才溫情喊話，談到「基本工資三萬元」的「夢想」，勞動部居然也沒當一回事，既沒有立即展開行動，也沒有列為優先法案。有沒有「誠意」？是不是「當真」？清楚明白了吧！

第四，孫大千指出，按照台灣現行的立法程序，勞動部的立法草案在今年底送到行政院後，還要通過院內核定程序，才能送出行政院成為院版法案。然後再送至立法院，再經過委員會審查、公聽會討論、朝野協商、及院會表決的冗長程序後才能完成立法。

孫大千批評，所以，「最低工資法」幾乎可以確定不可能在2020年總統及立法委員大選前完成立法。到時候，因為立法院換屆及政府改組，立法草案勢必重新提出，再走一次流程。所以，法案上路根本遙遙無期。請問，這樣不是「詐騙」？什麼才是「詐騙」呢？

最後，孫大千表示，其實，這一切都是經過精密的政治計算的結果，拖到今年底才提出勞動部版的立法草案，表面看似力挺勞工朋友，繼續爭取選票拼連任，實則暗中掩護資方老闆，獲取資源挹注打選戰。兩面討好，左右逢源。不得不令人讚嘆，這實在是「蔡氏騙局」的最高極致了！

孫大千感嘆，當「政治金光黨」可以在台灣政壇混得風生水起時，我們也就不必太意外，為什麼台灣的詐騙集團可以獨步全球了！

關鍵字孫大千許銘春最低工資法龐式騙局政治金光黨
觀點／黃志賢：兩岸發展如泡功夫茶海軍爆採購弊案　約詢承辦人釐清

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan