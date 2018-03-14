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財經畢業生最嚮往壽險公司　富邦人壽八連霸

記者陳鴻謙／綜合報導2018/03/14 14:07
▲富邦人壽連續八年獲頒「保險龍鳳獎」最嚮往的壽險公司內勤組、外勤組冠軍，富邦人壽陳俊伴總經理(右)由金管會保險局吳桂茂局長(左)手中接下最嚮往壽險公司獎項。（圖／資料照片）
▲富邦人壽連續八年獲頒「保險龍鳳獎」最嚮往的壽險公司內勤組、外勤組冠軍，富邦人壽陳俊伴總經理(右)由金管會保險局吳桂茂局長(左)手中接下最嚮往壽險公司獎項。（圖／資料照片）

2018年富邦人壽繼勇奪《第六屆保險品質獎》「知名度最高」、「業務員最優秀」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」四項冠軍殊榮，再度獲得全國財金保險系所畢業生的一致青睞，連續八年獲頒「保險龍鳳獎」最嚮往的壽險公司內勤組、外勤組冠軍，其中外勤工作的勾選率更連續兩年超過6成，傲視同業。

富邦人壽近年來持續推動大無疆計畫，鼓勵年輕同仁回鄉服務，搭配3年經理人培育計劃，幫助深耕經營在地，走向區域經營，2017年淨增超過2500位業務夥伴，整體人力突破2.4萬人、39位同仁成為處經理完成創業夢想，滿足青年求職「回鄉、創業、有挑戰」三願望，富邦人壽今年預計再增員人數6,000人並繼續擴增服務據點，並歡迎敢拚敢夢的有志青年的加入。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，今年再度蟬聯「保險龍鳳獎」冠軍，顯示富邦人壽在人才培育上的整體表現和努力，深獲年輕族群信賴與肯定。為讓企業注入熱情活力，富邦人壽積極推動業務年輕化，長年下來發現年輕夥伴由於生長在網路世代，運用金融科技上游刃有餘，在行銷上更能精確切合客戶的需求，且能夠自主在雲端學習精進專業，只需協助啟發創業圓夢的明確目標，年輕夥伴們就能發展無窮的潛力，因此富邦人壽近年不斷推出行動業務員3.0、雲端學習中心及夢享飛APP等專案，來幫助新進夥伴能夠有更高效的保戶服務、更便利的自我研習方式及提供24小時不間斷的相互激勵平台，讓同仁們離創業夢想更近一大步。

69%新鮮人願意挑戰業務 富邦人壽預計招募6000人

從去年度人力銀行所做的「畢業生職涯規劃調查」可發現，由於大環境低薪所致，悶世代社會新鮮人有69%願意挑戰業務工作、64%考慮回鄉工作、27%計畫透過創業等方式來翻轉薪資。

富邦人壽為善盡社會責任，長期敞開大門招募青年一同打拼，不僅培育同仁專業能力扎實，且升遷制度透明快速，成功打造專屬年輕族群的創業圓夢平台。同時推行「大無疆計畫」，鼓勵年輕人回鄉創業，並將都會資源至引流至偏鄉城鎮，除在地服務外更主動關懷弱勢，形成社區支持新力量，成功將各據點打造成為「友善好鄰居」，也讓富邦人壽組織動能擴散全台。2017年即淨增超過2500人，其中20-29歲族群就佔6成以上，整體人力以正式突破2.4萬人，也在2017年幫助近1700位同仁晉升為主管，更有近40位同仁成功達成創業夢想。今年預計再增員人數6,000人並繼續擴增服務據點，並歡迎有志青年接受挑戰。

校園人才培育銜接計畫 3成畢業生立即職場「脫魯」

另外，富邦人壽針對有興趣加入壽險公司內勤服務的青年學子們，為讓學生畢業能後能夠與職場無縫接軌，持續進行「校園人才培育銜接計畫」（實習生計畫），提供財務投資、資訊科技、行銷企劃、精算統計、保戶服務、通路服務六大領域共超過百名的實習機會，包括全年度職場實習、暑期實習或學分實習形式體驗專業職涯，並分配每位實習生由專屬導師（mentor），全程提供指導諮詢，協助學子找到更明確的發展方向。曾參加過實習的政大風管系研究所楊同學表示，實習就像「銜接橋梁」，讓自己有機會將所學轉換成職場所需，吸取更多實戰經驗。去年富邦人壽「校園人才培育銜接計畫」成功幫助三成參加實習的畢業生達成「畢業即就業」。

關鍵字富邦人壽低薪業務保險龍鳳獎
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