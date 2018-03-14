中國機構調整 學者：黨中央擴權國務院削權

（中央社記者邱國強北京14日電）針對中國國務院提出的機構改革方案，有海外學者指出，這項方案強化了中央領導層的權力，且更傾向著中共總書記習近平，並顯示黨中央的權力在增強，但國務院的權力則在下降。

還有海外學者認為，這項方案與以往的方案並無明顯不同，效果並不樂觀。此外，以往的改革方案始終存在「精簡後臃腫，臃腫後精簡」的循環，這次是否能跳脫這一循環，有待觀察。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，新加坡國立大學政治系助理教授莊嘉穎表示，這項方案最主要的訊息是「強化了中央領導層的權力」，整理了國務院先前責任範圍上模糊的地帶，顯示出改革後權力更傾向習近平。