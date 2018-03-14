中國機構調整 學者：黨中央擴權國務院削權

（中央社記者邱國強北京14日電）針對中國國務院提出的機構改革方案，有海外學者指出，這項方案強化了中央領導層的權力，且更傾向著中共總書記習近平，並顯示黨中央的權力在增強，但國務院的權力則在下降。
還有海外學者認為，這項方案與以往的方案並無明顯不同，效果並不樂觀。此外，以往的改革方案始終存在「精簡後臃腫，臃腫後精簡」的循環，這次是否能跳脫這一循環，有待觀察。
英國廣播公司（BBC）中文網報導，新加坡國立大學政治系助理教授莊嘉穎表示，這項方案最主要的訊息是「強化了中央領導層的權力」，整理了國務院先前責任範圍上模糊的地帶，顯示出改革後權力更傾向習近平。
莊嘉穎認為，習近平上任以來一直在擴展國家主席的影響力，而中國下一步的機構調整應該也會繼續加強黨中央、尤其是「習近平領導的黨中央」的權力，使中共和國家機制的模糊空間更少。
國家發改委職權的削弱也受到注意。中國政治學者吳強指出，國家發改委先前是介於國務院和中共中央的「樞紐型單位」，涉及中共中央及國務院的權力分配。從這次國家發改委職權調整可看出，其未來職能將被分解，「黨中央的權力在增強，國務院的權力在下降」。
香港科技大學教授丁學良則指出，從鄧小平到胡錦濤，中國都曾進行部委改革，但效果並不明顯。這次改革與以往並無明顯不同，雖是對的，但他對效果並不樂觀。最終的成效取決於「上級到下級的傳遞」，而不是上級繪製的藍圖，因此還要看日後的具體實踐。
一名匿名人士分析，中國在部委改革方面經驗豐富，但始終存在「精簡機構後逐漸臃腫，臃腫後又被逼精簡」的循環。中國需要找到可以打破這個循環的「內在原因」，並成為精簡機構的核心工作。（編輯：楊昇儒）1070314