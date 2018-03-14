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中央社

前雙面諜中神經毒劑 英與俄攤牌美歐都挺

中央社2018/03/14 09:25
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社倫敦13日綜合外電報導）美國總統川普與英國首相梅伊今天同意，俄羅斯必須提供「明確答案」，解釋蘇聯時代神經毒劑，如何用來攻擊一名前俄羅斯雙面間諜。英國的主要歐洲盟友和歐洲聯盟也都表態支持。

英國稍早下了最後通牒，要求俄國午夜前說明。

路透社報導，梅伊（Theresa May）昨天表示，斯克里帕爾（Sergei Skripal）和他女兒尤莉亞（YuliaSkripal）中毒，幕後黑手「很有可能」是俄羅斯。她也獲得英國的主要歐洲盟友和歐洲聯盟支持，歐盟譴責這起攻擊「令人震驚」，提議協助追查犯案者。

然而，俄羅斯卻表示不太可能如英國所願，於明天前提供令人信服的解釋。

66歲的斯克里帕爾與他33歲女兒尤莉亞仍在與死神拔河，俄羅斯否認涉案，表示不會理會最後通牒，直到英國交出此案使用的神經毒劑樣本，並遵守聯合調查這類事件的國際義務。

俄羅斯外交部在聲明中說：「任何『制裁』俄羅斯的威脅，都不會被置之不理，不被回應。英方應該了解這點。」

梅伊昨天表示，英國已經驗出毒劑是致命的諾維喬克（Novichok）系列神經毒劑之一，是蘇聯軍方於1970到1980年代研發。

梅伊與她的部長說，如果蒲亭未對此案提供令人信服的解釋，除了已經祭出的制裁外，英國將對俄羅斯利益採取額外的「強硬」懲罰行動。

美國總統川普與梅伊通話時支持英方強硬立場。不久前，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與德國總理梅克爾（Angela Merkel）也傳達團結訊息。他們給了梅伊額外希望，在將與蒲亭攤牌時，可把西方對英國政府的支持當作靠山。

白宮發表聲明說明兩位領袖的通話內容，表示「川普總統與首相梅伊都同意，俄羅斯聯邦政府必須提供明確答案，解釋在俄羅斯研發的化武如何用在英國」。聲明又說：「兩位領導人同意，使用這些邪惡武器的人必須承受後果。」

梅伊發言人說，川普稱美國「總是力挺英國」。（譯者：張曉雯/核稿：鄭詩韻）1070314

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