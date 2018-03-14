NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈學生用餐坐在桌子上　遭批教育失敗史蒂芬霍金逝世　享年76歲跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

英若就俄諜毒殺案實施制裁 俄揚言報復

中央社2018/03/14 09:30
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社倫敦13日綜合外電報導）俄羅斯今天警告英國，若就前雙面諜遭毒殺事件對俄國施以制裁，俄羅斯會採取報復行動；美國和其他盟友也加入英國行列，追究蘇聯時期研發的神經毒劑是如何用在這起攻擊案。

法新社報導，英國首相梅伊（Theresa May）說，俄國「極有可能」是這起攻擊案的幕後黑手，要求俄羅斯今天午夜前說明前俄國雙面間諜斯克里帕爾（SergeiSkripal）和女兒尤莉亞（Yulia Skripal）4日遇襲一事。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）堅稱「俄國無罪」，還說已準備好配合英國調查，但也對俄國要求英國提供神經毒劑樣本遭拒表示不滿。

路透社報導，俄羅斯駐英國大使館今天表示，對報導指英國可能對俄國發動網路攻擊深表關切，並敦促英國審慎權衡採取這類舉措的後果。

大使館說：「俄羅斯不僅無緣無故遭人挑釁地指控涉及索爾茲伯里（Salisbury）攻擊案，看樣子還成了英國計劃以網路武器攻擊的目標。」

大使館說：「根據若干國會議員、『白廳消息人士』和『專家』的聲明，部署網路攻擊武器的可能性已引起嚴重關切。」

「我們希望英國方面再次思考採取這類魯莽舉措的後果。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1070314

中國機構調整 學者：黨中央...大學繁星推薦放榜 錄取率6...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan