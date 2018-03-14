英若就俄諜毒殺案實施制裁 俄揚言報復

（中央社倫敦13日綜合外電報導）俄羅斯今天警告英國，若就前雙面諜遭毒殺事件對俄國施以制裁，俄羅斯會採取報復行動；美國和其他盟友也加入英國行列，追究蘇聯時期研發的神經毒劑是如何用在這起攻擊案。
法新社報導，英國首相梅伊（Theresa May）說，俄國「極有可能」是這起攻擊案的幕後黑手，要求俄羅斯今天午夜前說明前俄國雙面間諜斯克里帕爾（SergeiSkripal）和女兒尤莉亞（Yulia Skripal）4日遇襲一事。
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）堅稱「俄國無罪」，還說已準備好配合英國調查，但也對俄國要求英國提供神經毒劑樣本遭拒表示不滿。
路透社報導，俄羅斯駐英國大使館今天表示，對報導指英國可能對俄國發動網路攻擊深表關切，並敦促英國審慎權衡採取這類舉措的後果。
大使館說：「俄羅斯不僅無緣無故遭人挑釁地指控涉及索爾茲伯里（Salisbury）攻擊案，看樣子還成了英國計劃以網路武器攻擊的目標。」
大使館說：「根據若干國會議員、『白廳消息人士』和『專家』的聲明，部署網路攻擊武器的可能性已引起嚴重關切。」
「我們希望英國方面再次思考採取這類魯莽舉措的後果。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1070314