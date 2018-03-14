NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈學生用餐坐在桌子上　遭批教育失敗史蒂芬霍金逝世　享年76歲跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

貿聯-KY去年首賺1股本 EPS 10.68元 擬

鉅亨網2018/03/14 09:40
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

連接線組廠貿聯 - KY(3665-TW) 董事會通過去年財報，每股稅後純益達 10.68 元，首度賺進 1 個股本，另外也決議股利政策，每股擬配 7 元現金股利，同樣創下歷史新高，以昨 (3/13) 日收盤價 290 元計算，殖利率約 3.1%。

貿聯 - KY 去年營收 155.99 億元，年增率 69.4%，營業毛利 38.05 億元，年增率 38.6%，營業利益 15.48 億元，年增率 52%，稅前盈餘 15.05 億元，年增率 29.5%，稅後純益 11.62 億元，年增率 27.6%，每股稅後純益 10.68 元，高於 2016 年的 9.23 元。

貿聯 - KY 營收大幅成長，主要是去年斥資 5000 萬歐元併購 Leoni AG 集團旗下電器線束事業部，貿聯 - KY 表示，此交易案將有助取得歐洲生產基地、業務團隊，並直接與歐系客戶建立合作關係，在歐陸獲得更多的客戶與市占。

貿聯 - KY 也決定於 6 月 29 日召開股東會，最後過戶日為 2018 年 4 月 30 日，停止股票過戶期間自 2018 年 5 月 1 日起至 6 月 29 日止。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字貿聯-ky連接器財報股本股利殖利率headline
雙馬新戰場 ofo再融資2...媒體：川普考慮對中國祭出配...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan