貿聯-KY去年首賺1股本 EPS 10.68元 擬

連接線組廠貿聯 - KY(3665-TW) 董事會通過去年財報，每股稅後純益達 10.68 元，首度賺進 1 個股本，另外也決議股利政策，每股擬配 7 元現金股利，同樣創下歷史新高，以昨 (3/13) 日收盤價 290 元計算，殖利率約 3.1%。

貿聯 - KY 營收大幅成長，主要是去年斥資 5000 萬歐元併購 Leoni AG 集團旗下電器線束事業部，貿聯 - KY 表示，此交易案將有助取得歐洲生產基地、業務團隊，並直接與歐系客戶建立合作關係，在歐陸獲得更多的客戶與市占。

貿聯 - KY 也決定於 6 月 29 日召開股東會，最後過戶日為 2018 年 4 月 30 日，停止股票過戶期間自 2018 年 5 月 1 日起至 6 月 29 日止。