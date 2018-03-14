大學繁星推薦放榜 錄取率6成1略降

根據甄選委員會資料顯示，第1類至第7類學群共錄取385所高中推薦的1萬4859名一般生，錄取率為61.87%，較去年（62.78%）略為減少；另外，外加名額錄取171名原住民生，錄取率為88.60%。

大學甄選入學委員會今天公布107學年大學繁星推薦入學招生，第1類至第7類學群錄取結果暨第8類學群第一階段篩選結果，今年有68所大學參加招生，提供一般生1萬6993個招生名額，及1825個原住民外加名額。

（中央社記者許秩維台北14日電）107學年大學繁星推薦第1類至第7類學群今天公告錄取結果，今年一般生共1萬6993個招生名額，錄取率61.87%，較去年略減，推估原因是招生名額減少，加上報名人數增加所致。

大學甄選入學委員會初步分析，今年第1類至第7類學群因招生名額減少，報名人數增加，因此使得錄取率比去年略為下降，而招生名額減少主要是教育部依近3年各大學繁星推薦錄取率，調整部分私立大學繁星推薦名額，使私立大學整體名額較去年減少。

大學甄選入學委員會表示，今天上午於甄選委員會網站https://www.caac.ccu.edu.tw公告錄取及通過篩選名單，考生可憑學測應試號碼及身分證號碼查詢分發比序錄取或篩選結果，錄取生由各大學寄發錄取通知單，甄選委員會不另行書面通知。（編輯：張芷瑄/卞金峰）1070314