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中央社

競選幕僚：美民主黨難整合 陳介飛退選顧大局

中央社2018/03/14 09:44
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者曹宇帆洛杉磯13日專電）有意角逐美國聯邦眾議員的台裔選將陳介飛聲勢看好，不過他的競選幕僚曾宏瑜今天說，因民主黨內難整合，陳介飛著眼大局決定退選，希望這能感動黨內其他同志。

陳介飛（Jay Chen）競選幕僚曾宏瑜接受中央社記者訪問說，由於實力堅強又挺台的美國共和黨籍聯邦眾議員羅艾斯（Ed Royce）宣布退休，加上反川普的效應，民主黨高層評估，在羅艾斯長年經營的加州39選區（CA-39）可放手一搏。

他說，民主黨盼各選將們別搶著表態以便整合，可是就在14日登記截止日前，民主黨內已有10人完成參選登記，共和黨登記參選的則有7人。

曾宏瑜表示，儘管CA-39選區的選民結構改變，過去共和黨在此支持度勝過民主黨約8個百分點，如今縮減至1個百分點，但歷來期中選舉，這個選區的共和黨支持者投票率是55%，民主黨僅有40%。

他說，如此看來，就算形勢大好，但黨內參選爆炸難整合，陳介飛顧大局而退選，「相信陳介飛以大局為重的考量，民主黨內高層都看在眼裡」。

陳介飛6年前也曾代表民主黨角逐CA-39選區的聯邦眾議員席次，當時僅30來歲卻勇於挑戰羅艾斯，雖然結果未盡如人意，但展現了初生之犢的戰力。

如今羅艾斯宣布退休，民主與共和兩黨有意角逐這個選區席次的參選者眾，而陳介飛在民主黨內的聲勢被看好，包括CA-39選區民主黨團大會所舉行的模擬投票，陳介飛的支持率達47%。

之後CA-39選區的民主黨團體 Indivisible CA39，在本月3日至5日期間，找來1700多名民主黨黨員，就美國聯邦眾議員選舉模擬投票，陳介飛的得票率31%，兩項模擬都勝過其他黨內參選者。

這些黨內參選者各有來頭，包括曾在前總統歐巴馬任內於商務部任職的加瑪爾（Sam Jammal），以及2010年中大樂透2億6600萬美元的海軍退役軍官席斯內洛斯（Gil Cisneros）等人。

再加上陳介飛獲得民主黨內要角、華裔聯邦眾議員趙美心，還有轄區與CA-39選區幾乎重疊的縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）等人的背書，因此他今天發表聲明宣布退選，頗令人感到意外。

曾宏瑜並說，不僅是CA-39選區民主黨面臨參選爆炸的難題，包括加州48選區（CA-48）與加州49選區（CA-49），也都面臨參選者眾、難協調的狀況。

在CA-49選區連任18年的共和黨籍聯邦眾議員伊薩（Darrell Issa），今年1月10日宣布屆滿將不再尋求連任，至於CA-48選區的共和黨籍聯邦眾議員羅拉巴克（Dana Rohrabacher），則是眾院挺台團體「台灣連線」（Taiwan Caucus）共同創始人。

根據「華盛頓郵報」（Washington Post）去年5月間的報導指出，眾議院多數黨領袖、共和黨聯邦眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）曾在國會山莊與黨內要員會談時，提及他認為俄羅斯總統蒲亭付錢給羅拉巴克與川普的錄音曝光，如此可能影響羅拉巴克期中選舉的選情。（編輯：陳俊碩）1070314

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