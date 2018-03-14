影／警方臨檢護膚店　眼尖所長當場查獲毒品

高市警局新興分局中正三路派出所，日前實施擴大臨檢勤務時，在新興區一家美容護膚店，意外查獲二級毒品甲基安非他命，鄭姓負責人當場坦承為其所有，警方依違反毒品危害防制條例將嫌犯移送法辦。

中正三路派出所於12日凌晨0時許實施擴大臨檢勤務，在新興區一家知名護膚美容店意外查獲二級毒品甲基安非他命。警方表示，當時正於轄區內各規畫場所執行臨檢，進入民生一路一家護膚店內時，見該店負責人神色慌張，與員警對話時語氣心虛，中正三路派出所所長王宗明憑藉多年刑偵經驗，察覺有異，不動聲色的示意部屬持續查問，自己則悄悄往負責人背後移動。只見該負責人小心翼翼的從口袋取出一包東西，自以為神不知鬼不覺的輕輕將該物丟棄在地上，沒想到眼尖的王所長一個箭步跨過去，指著那包物體厲聲質問，並當場查扣二級毒品安非他命及分裝勺，鄭姓負責人原以為可以趁在場所有人都不注意的時候將身上的毒品丟棄，沒想到還是逃不過警方銳利的鷹眼，見無法抵賴，只好乖乖招認。