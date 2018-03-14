物價一直漲 新興市場、能源股、黃金搶眼

鉅亨基金交易平台指出，就美國上週公布的勞動市場數據來看，由於平均每小時薪資年增率從 2.8% 降至 2.6%，部份分析師因此認為美國物價繼續升高並失控的機率較低，聯準會也會放緩升息的步調。

美國經濟數據持續報佳音，儘管就業市場表現突出，但每小時薪資上漲幅度下滑，市場再度認為聯準會今年只會升息三次，股市也應聲上漲。但實際上，美國週薪成長幅度穩健向上，未來將反應購買力的提升，物價年增率也有望從目前的 1.8% 持續向上，而過去美國物價年增率高於 1% 以上時，包括新興股市、能源類股及黃金都有雙位數的漲幅，意味如果物價繼續攀高，這三類股將是最值得投資的標的。

鉅亨基金交易平台進一步分析，考量到工時變化的每週薪資才更能反應購買能力，根據美國勞工統計局，加計每週工作時間的增加，2 月生產及非管理勞工的薪資年增率為 5%，創 36 個月的新高，並延續 2017 年以來持續上升的趨勢，而高達 5% 的週薪年增率，將提高消費者信心及購買力，並讓美國物價年增率進一步升高。

鉅亨基金交易平台表示，美國 1 月消費者物價年增率為 2.1%，就算扣除波動較高的食品及能源後的核心物價年增率也高達 1.8%，離聯準會定下的 2% 目標差距無幾。加上穩健成長的週薪年增率，預期聯準會將於 3、6 及 9 月各升一次息，並視經濟數據變化，保留 12 月再升息一次的機會。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪認為，物價年增率升高及升息是股市的好幫手。從 1998 年以來，當美國物價年增率於未來一年上升 1% 至 2% 間時，未來一年新興市場股市平均上漲 17% 居冠，能源類股及黃金價格平均上漲 14.9% 及 13.4%，遠優於美股的 6.3%；若物價上升速度加快，未來一年物價年增率升高 2% 至 3% 時，黃金價格、新興市場股市未來一年平均漲幅雙雙超過 20%，能源及原物料類股平均漲幅則為 17.6% 及 14.5%，也都領先美股的 10.5%。

朱挺豪進針對投資建議上表示，美國於關稅細則中加入豁免條款，大幅降低全球爆發貿易戰的風險，預料美國及全球經濟將繼續復甦，建議投資人調降債券型基金持有比重，並提高於新興市場股票型基金或全球股票型基金的佈局，更積極的投資人則可考慮配置部份能源類股基金。