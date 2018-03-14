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泰昇去年EPS 7.15元 每股擬配5元股利

鉅亨網2018/03/14 09:45
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婦嬰用品廠商泰昇 (8480-TW) 去年因原物料價格上漲及幣值兌換損失等因素，全年稅後純益 2.54 億元，衰退 11%，每股純益 7.15 元；泰昇也通過，每股擬配 5 元股利，包含 4 元現金股利與 1 元股票股利。

泰昇柬埔寨新廠第一條嬰兒拉拉褲產線預計 4 月底正式量產，將為嬰兒拉拉褲增加 50% 產能，預估 5 月起每月可增加約 1300 萬元營收。

泰昇去年全年財報營收 15 億元，與上一年持平，毛利率 31.38%，年減 2.31 個百分點，稅後純益 2.54 億元，年減 11%，每股純益 7.15 元。

泰昇去年第 4 季營收 3.92 億元，毛利率為 33.81%，季增 4.25 個百分點，年減 0.45 個百分點，稅後純益 7288 萬元，季增 15.63%，年減 8.77%，每股純益為 2.04 元。

泰昇目前在越南有兩條嬰兒拉拉褲生產線，產能均已滿載，今年柬埔寨新生產線將投入量產，除可紓解生產壓力、增加產能彈性，也將帶來另一波成長動能。泰昇主要在中南半島從事成人、嬰兒紙尿褲及婦女衛生棉產品的生產及銷售，在柬埔寨廠完工之後，等於將生產線將從越南擴大延伸到柬埔寨。

泰昇去年營收 15 億元，年增 0.55%，由於泰昇在去年第 4 季起進行產品等調價動作，有利於毛利率的回升，全年每股純益為 7.15 元。

泰昇 2 月營收 1.17 億元，月減 24.16%，年減 9.42%；今年前 2 個月累計營收 2.71 億元，年增 13.8%；泰昇主管指出，2 月單月營收減少，主要受越南過年假期出貨天數減少，及新台幣升值匯率影響。前 2 個月營收仍符合公司內部成長目標；而 3 月預估在出貨天數正常及東協紙尿褲市場持續成長之情況下，營收可望再成長。

泰昇日 K 線圖

 

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