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中央社

德州連環包裹爆炸 警方祭191萬抓炸彈客

中央社2018/03/14 09:49
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社芝加哥13日綜合外電報導）美國德州奧斯汀住戶接連收到爆裂物，目前已造成2人喪命，讓當地陷入緊張氛圍。警方今天持續追查炸彈客，並祭出6萬5000美元（約新台幣191萬元）破案獎金。

法新社報導，昨天發生兩起包裹爆炸，包裹都是被放在住家門口，奪走一名17歲居民性命，還造成另外2人受傷。2日，有另一起包裹爆炸，造成一名39歲男性喪命。

路透社報導，奧斯汀（Austin）警察局主管曼利（Brian Manley）今天表示，奧斯汀東區炸彈案喪命的17歲居民為梅森（Draylen Mason）。

梅森是非裔美國人，而他的母親也因此受傷。警方確信這些發生在奧斯汀攻擊事件有關連，可能是仇恨犯罪。

所有運貨紙箱都是親自送去，而不是透過郵寄。

調查人員至今沒有公布任何關於嫌疑人的重大進展。針對提供破案資訊的懸賞金額，已從1萬5000美元調升至6萬5000美元。

曼利告訴福斯新聞（Fox News）：「我們目前所知的是涉案嫌犯，他們都有一定程度的技能。」

曼利說：「能夠製作這樣裝置，然後交到你的目標手上，且不會在製作或運送前爆炸，需要一定程度的複雜性。」

曼利表示，自從發生3起包裹爆炸後，警方已接到265通可疑包裹的通報電話，但當局並未發現更多可疑包裹。（譯者：葉俐緯/核稿：徐睿承）1070314

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