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MSCI推12個新中國指數 為納入A股做準備

鉅亨網2018/03/14 09:52
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明晟（MSCI）指數編纂公司週三（14 日）發布公告，推出 12 個新指數，將擴大 MSCI 中國指數產品，為中國 A 股納入指數的下一步做好準備。

新的 MSCI 中國 A 股指數反映中國 A 股機會，依據 MSCI 全球可投資市場指數方法（MSCI Global Investable Markets Indexes Methodology）以及股票互聯互通機制，適用於中大盤股的交易資格限制。
 

MSCI新增12個中國指數。（圖片來源：MSCI）
MSCI 新增 12 個中國指數。（圖片來源：MSCI）


中證報指出，市場資金近期競相佈局 MSCI 中國 A 股國際通指數產品，很大程度上是出於對今年 6 月 A 股納入 MSCI 新興市場指數後，增量資金入場對成份股有所提振的預期。機構主流觀點認為，「入摩」行情儘管早在預期之中，成份股亦早有表現，但中長期持續的資金流入仍將推動龍頭股的表現。

MSCI 公佈的時程規劃，將在 2018 年 6 月將 A 股正式納入 MSCI 新興市場指數，初始納入因數為 2.5%，2018 年 9 月將納入因數比例提高至 5%，A 股占 MSCI 新興市場指數權重為 0.73%。

根據招商基金測算，預計短期流入 A 股的資金將達到 170 億至 180 億美元。而根據 MSCI 的進度，中國 A 股市場最終將全部被納入新興市場指數，從中長期來看，這有望為 A 股帶來 3400 億美元的增量資金。

如今距離「入摩」只差臨門一腳，諸多機構對這筆增量資金的帶動作用相對看好。私募基金星石投資表示，距離 6 月 1 日 A 股正式納入 MSCI 新興市場指數還有不到三個月的時間，千億元的增量資金已在 A 股門外候場，新的增量資金增配 A 股可能成為趨勢。

招商基金國際業務部總監白海峰認為，從國際經驗來看，絕大多數市場被納入 MSCI 指數後漲勢顯著，因此 MSCI 對 A 股的影響力不容低估。

國都證券則認為，隨著 A 股正式納入 MSCI 指數，境內外機構投資者逐漸成為資金邊際貢獻主力軍，價值藍籌成為重配品種。在這兩大結構變化驅動下，2018 年 A 股投資生態與理念轉向價值藍籌的趨勢未變。

白海峰表示，相關權重較高、增長與估值匹配度較好的行業龍頭未來將從中受益。這 233 檔股票代表的是 A 股的核心資產，既有 A50，又有二線藍籌、中盤藍籌、創業藍籌，這樣的綜合指數有望取得長期不錯的回報。

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關鍵字a股msci入摩afpheadline
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