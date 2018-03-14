超模吉吉與前男團成員贊恩 2年情告吹

（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）全球超夯名人情侶檔贊恩馬里克（Zayn Malik）與超級名模吉吉哈迪德（Gigi Hadid）今天宣布分手。兩人交往了兩年多，發表聲明表達互敬互愛，但沒有說明分手原因。

路透社報導，25歲的英國男孩天團「1世代」（OneDirection）前團員贊恩馬里克在推特說，他與吉吉哈迪德「共譜了一段意義非凡、充滿愛意與歡樂的關係」，並說他十分欽佩吉吉哈迪德這位女性和朋友。

22歲的吉吉哈迪德是維多利亞的秘密（Victoria'sSecret）、凡迪（Fendi）和湯米席爾菲格（TommyHilfiger）御用名模。她也在自己的推特發文說，分手聲明「通常有些冷漠，因為真的無法用語言形容兩人這些年來共同經歷的點滴…不只是這段感情，還有整體生活」。