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中央社

超模吉吉與前男團成員贊恩 2年情告吹

中央社2018/03/14 09:52
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）全球超夯名人情侶檔贊恩馬里克（Zayn Malik）與超級名模吉吉哈迪德（Gigi Hadid）今天宣布分手。兩人交往了兩年多，發表聲明表達互敬互愛，但沒有說明分手原因。

路透社報導，25歲的英國男孩天團「1世代」（OneDirection）前團員贊恩馬里克在推特說，他與吉吉哈迪德「共譜了一段意義非凡、充滿愛意與歡樂的關係」，並說他十分欽佩吉吉哈迪德這位女性和朋友。

22歲的吉吉哈迪德是維多利亞的秘密（Victoria'sSecret）、凡迪（Fendi）和湯米席爾菲格（TommyHilfiger）御用名模。她也在自己的推特發文說，分手聲明「通常有些冷漠，因為真的無法用語言形容兩人這些年來共同經歷的點滴…不只是這段感情，還有整體生活」。

吉吉哈迪德說，她只想祝福贊恩馬里克未來一切都好，「對於我和贊恩共同擁有的戀情、時光與人生課程，我將永懷在心」。

贊恩馬里克與吉吉哈迪德2015年底開始交往，2016年1月合拍贊恩馬里克甜蜜又火辣的Pillowtalk單曲MV後，成為媒體曝光率最高的名人情侶檔之一。

他們2016年5月公開戀情，在紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）同台，2017年8月一同拍攝「時尚雜誌」（Vogue）封面。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1070314

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