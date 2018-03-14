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鴻海、統一攜手　超商體驗雲端健康管理　曾馨瑩當大使

記者許家禎／台北報導2018/03/14 10:20
▲鴻海集團董事長郭台銘、統一集團董事長羅智先攜手，宣布永齡健康基金會與千禧之愛健康基金會將合作做公益，郭董夫人曾馨瑩則當起活動健康大使。（圖／記者許家禎攝 , 2018.3.14）
▲鴻海集團董事長郭台銘、統一集團董事長羅智先攜手，宣布永齡健康基金會與千禧之愛健康基金會將合作做公益，郭董夫人曾馨瑩則當起活動健康大使。（圖／記者許家禎攝 , 2018.3.14）

鴻海集團董事長郭台銘、統一集團董事長羅智先今（14）日攜手站台，宣布永齡健康基金會與千禧之愛健康基金會將合作做公益，千禧之愛健康基金會的健康小站系統即日起於全台19個縣市、100家7-ELEVEN採用永齡建置的H2U健康ATM，讓鄰近的社區居民都能夠享受智能量測設備，體驗「門市量，手機查」的雲端智慧健康管理生活。

此次鴻海與統一集團雙方的合作，其健康管理系統借重鴻海在智慧雲端「軟硬整合、實虛結合」的技術能力與精準醫學的經驗與優勢，雙方花了近2年時間合力開發平台，並陸續於今年1月於全台19個縣市、100家7-ELEVEN建置H2U健康ATM。

目前開放量測的功能有血壓心跳（脈搏）、體重、額溫，搭配民眾輸入的身高與體重，系統就會自動算出BMI身體質量指數，協助民眾判定自己的體位是否屬於正常範圍，資料可上傳雲端成為雲端健康存摺。

為了做公益，鴻海集團全動起來，郭台銘夫人曾馨瑩擔任此次活動健康大使，旗下亞太電信與富鴻網也規畫網路傳輸，並結合健康管理顧問公司，分階段推出服務。

郭董表示，這次合作只是剛開始，後續還有其他項目，這是實踐健康互聯網的開始，每個體驗者的健康小數據都可匯集成有意義的社區健康大數據，落實預防醫學。他也說三高病藥一年的健保成本就破380億元，只要家庭開始做健康管理，未來就能減少相關醫療支出。

 

 

關鍵字鴻海統一郭台銘曾馨瑩公益健康管理智能健康管理
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