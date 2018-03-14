鴻海、統一攜手　超商體驗雲端健康管理　曾馨瑩當大使

鴻海集團董事長郭台銘、統一集團董事長羅智先今（14）日攜手站台，宣布永齡健康基金會與千禧之愛健康基金會將合作做公益，千禧之愛健康基金會的健康小站系統即日起於全台19個縣市、100家7-ELEVEN採用永齡建置的H2U健康ATM，讓鄰近的社區居民都能夠享受智能量測設備，體驗「門市量，手機查」的雲端智慧健康管理生活。

此次鴻海與統一集團雙方的合作，其健康管理系統借重鴻海在智慧雲端「軟硬整合、實虛結合」的技術能力與精準醫學的經驗與優勢，雙方花了近2年時間合力開發平台，並陸續於今年1月於全台19個縣市、100家7-ELEVEN建置H2U健康ATM。