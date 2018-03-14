大學繁星推薦放榜 台大牙醫增額錄取3人

（中央社記者許秩維台北14日電）107學年大學繁星推薦第1類至7類今天公告錄取結果，今年有1973個缺額，比去年大幅減少，另有3校系增額錄取，其中台大牙醫系增額錄取3人，錄取生皆為學測滿級分考生。

大學甄選入學委員會今天公布107學年大學繁星推薦入學招生，第1類至第7類學群錄取結果暨第8類學群（僅醫學系）第一階段篩選結果，今年共68所大學參加招生，提供一般生1萬6993個招生名額。

根據甄選委員會資料顯示，第1類至第7類學群共錄取385所高中推薦的1萬4859名一般生，錄取率為61.87%，招生缺額1973個，較去年（2944個）大幅減少971個缺額，清華大學、成功大學等大學則有少數缺額。