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大學繁星推薦放榜 台大牙醫增額錄取3人

中央社2018/03/14 09:58
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北14日電）107學年大學繁星推薦第1類至7類今天公告錄取結果，今年有1973個缺額，比去年大幅減少，另有3校系增額錄取，其中台大牙醫系增額錄取3人，錄取生皆為學測滿級分考生。

大學甄選入學委員會今天公布107學年大學繁星推薦入學招生，第1類至第7類學群錄取結果暨第8類學群（僅醫學系）第一階段篩選結果，今年共68所大學參加招生，提供一般生1萬6993個招生名額。

根據甄選委員會資料顯示，第1類至第7類學群共錄取385所高中推薦的1萬4859名一般生，錄取率為61.87%，招生缺額1973個，較去年（2944個）大幅減少971個缺額，清華大學、成功大學等大學則有少數缺額。

甄選委員會表示，107學年有3個增額校系，台大牙醫系只提供1個名額，但有20名考生報名，依7個分發比序項目進行比序後，最後增額3名，4名錄取生皆為在校成績為全校排名為前1%且學測75級分的考生；另外逢甲大學工業工程與系統管理系和精密系統設計學士學位學程各增額錄取1人，主要是因為分發比序項目較少，只訂了2個項目。

甄選委員會也提醒，第1類至第7類學群錄取生即取得入學資格，無論放棄與否，一律不得報名個人申請入學及參加科技校院日間部四年制申請入學，而錄取生未於20日前（以郵戳為憑，逾期不予受理），以掛號郵寄方式向錄取大學聲明放棄入學資格者，不得參加考試入學分發招生及四技二專各聯合登記分發入學招生。（編輯：張芷瑄/卞金峰）1070314

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