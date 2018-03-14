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政治

學運占立院二審無罪　葉俊榮：處理陳抗原則不變

記者江昱逵／台北報導2018/03/14 10:12
▲太陽花學運二審維持無罪判決，內政部長葉俊榮14日表示，警察處理陳抗的原則並不會因此改變。（圖／記者江昱逵攝，2018.3.14）
▲太陽花學運二審維持無罪判決，內政部長葉俊榮14日表示，警察處理陳抗的原則並不會因此改變。（圖／記者江昱逵攝，2018.3.14）

太陽花學運先前於318占領立法院，高等法院昨二審維持一審無罪判決，內政部長葉俊榮今（14）日表示，尊重法院對於太陽花個案的判決，但是警察機關處理陳抗事件的原則不變，仍保障一般民眾言論跟集會結社自由，但若不法還是會依法排除，以保障公共利益。

本案起因於 2014 年 3 月 17 日下午 2 時許，時任國民黨立委張慶忠擔任內政委員會主席，以 30 秒時間在混亂中宣布《海峽兩岸服務貿易協議》「視為已審查，送院會存查」，引爆反黑箱服貿的怒火。隔天數百名抗議群眾與學生佔領立院議場，阻擋召開院會，並發起太陽花學運。

檢方事後依涉犯煽惑他人犯罪、妨害公務等多罪起訴學運領袖黃國昌、林飛帆、陳為廷等22 人，但台北地院先前一審，以本案符合「公民不服從」等阻卻違法事由判他們無罪，檢方不服，繼續上訴。高等法院昨日二審宣判，上訴駁回，維持原判無罪。

媒體問及占領公署是否會成為未來常態，對此，葉俊榮回應，他尊重法院對於太陽花個案的判決，但警察處理陳抗態度的原則不變，會保障民眾言論、集會結社自由，但若有不法的情形出現，還是會依法排除。

記者追問何謂不法情形，葉俊榮說，警察機關行使職權時，除了要保障人民集會、言論自由，在作法上也要合乎比例原則，但是在這樣的基礎下，每個具體個案情況不太一樣，他們會不斷精進，維持每個案件最大的公共利益。

關鍵字太陽花立法院葉俊榮警察服貿
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