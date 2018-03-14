NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健粉樂 NOW
即時跑馬燈學生用餐坐在桌子上　遭批教育失敗史蒂芬霍金逝世　享年76歲跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
生活

老車國道突拋錨遭「叭」　聯結車司機舉動暖哭網友

生活中心／綜合報導2018/03/14 10:16
▲一名男大生開老車上國道突遇上車輛拋錨，又遭後方聯結車「叭」一聲嚇壞，沒想到竟是聯結車司機停下幫忙。圖為示意圖。（圖／NOWnews資料圖片）
▲一名男大生開老車上國道突遇上車輛拋錨，又遭後方聯結車「叭」一聲嚇壞，沒想到竟是聯結車司機停下幫忙。圖為示意圖。（圖／NOWnews資料圖片）

夜晚上國道車輛卻突拋錨該怎麼辦？一名男大生日前開著家中的老車行駛於國道一號，未料老車卻突然拋錨，連要停靠路肩都相當困難，讓男大生緊張的想起各種追撞畫面，此時後方傳來「叭！」的一聲讓他更加惶恐，沒想到竟是聯結車司機停下幫忙，讓男大生感動不已「真的是快哭了，覺得很溫暖」。

男大生在網路平台「 Dcard 」發文，表示本月 11 日晚間 9 時許開著老車走國道一號在返回學校的路上，因車子性能不太穩，一直盡量維持正常時速行駛於中線，若有車靠近就靠外線禮讓後方車輛優先。沒想到北上剛過嘉義交流道沒多久，車子突然越來越沒力，男大生第一次在高速公路遇上突發狀況，趕緊打出故障警示燈，但車子越來越慢連想停靠到路肩都有困難。

此時，男大生腦中開始浮現各種在夜間遭後車追撞的新聞畫面，他不斷思考該下車放警示物或待在車上，而就在男大生決定放手一搏下車時，突然聽見「叭！」的一聲把他嚇壞，探頭往窗外一看，竟看見一台聯結車擋在男大生車輛後方，打著雙黃燈，司機還揮手要他往路肩停靠「快點！慢慢靠旁邊 我幫你擋著」。

就這樣，聯結車司機一路打著雙黃燈、幫忙擋著後方車道，跟著男大生慢慢靠到路肩，之後更下車走向男大生詢問車子狀況，男大生不斷向司機大哥道謝，透露自己因是首次遇到狀況所以很緊張，「司機大哥拍拍我的肩膀跟我說沒事啦、互相啦！這路段沒什麼路燈比較暗，我們比較顯眼別人比較會注意到，而且真的被追撞我幫你擋著也比較安全」，一番話語讓男大生深受感動。

之後另台聯結車也停靠路肩下車關心，兩名司機大哥陪著男大生直到道路救援的人抵達現場才離去。男大生說，他一直想留下司機大哥的聯絡資料、好好感謝他們，但都遭司機大哥婉拒，聯結車上也找不到司機大哥的名字，只能看著兩位大哥慢慢駕車離開，「道路救援的人跟我說我很幸運，遇到很好的司機這樣幫我擋著後面，不然晚上那個路段路燈很少很危險。」

男大生說，自己從未想過會發生這樣的事，希望可以透過在網路發文找到兩名司機大哥「我一定會再好好的說聲謝謝」，最後更透露老車已決定報廢「不會再上路害人了」。文章曝光後，眾多網友紛紛表示「真的窩心，希望大家都能互相並且不要歧視職業，小弟的老爸就是位職業駕駛員，我驕傲」、「真的好暖」、「好想哭喔喔喔喔，人好好！」也有不少網友分享自身經歷「我爸媽之前在國道上爆胎翻車，後頭也是位聯結車司機幫忙擋著，還幫忙指揮交通直到警察來，真的很謝謝他們」、「我也曾在高速公路拋錨過，也遇到過好心的大貨車司機幫我擋住後方車流，才能慢慢駛到路肩。」

關鍵字老車國道拋錨聯結車追撞國道一號
不堪壓力　米其林名廚自願「摘星」台灣品牌獲全球美妝大獎9項提名

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan