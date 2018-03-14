老車國道突拋錨遭「叭」　聯結車司機舉動暖哭網友

男大生在網路平台「 Dcard 」發文，表示本月 11 日晚間 9 時許開著老車走國道一號在返回學校的路上，因車子性能不太穩，一直盡量維持正常時速行駛於中線，若有車靠近就靠外線禮讓後方車輛優先。沒想到北上剛過嘉義交流道沒多久，車子突然越來越沒力，男大生第一次在高速公路遇上突發狀況，趕緊打出故障警示燈，但車子越來越慢連想停靠到路肩都有困難。

夜晚上國道車輛卻突拋錨該怎麼辦？一名男大生日前開著家中的老車行駛於國道一號，未料老車卻突然拋錨，連要停靠路肩都相當困難，讓男大生緊張的想起各種追撞畫面，此時後方傳來「叭！」的一聲讓他更加惶恐，沒想到竟是聯結車司機停下幫忙，讓男大生感動不已「真的是快哭了，覺得很溫暖」。

此時，男大生腦中開始浮現各種在夜間遭後車追撞的新聞畫面，他不斷思考該下車放警示物或待在車上，而就在男大生決定放手一搏下車時，突然聽見「叭！」的一聲把他嚇壞，探頭往窗外一看，竟看見一台聯結車擋在男大生車輛後方，打著雙黃燈，司機還揮手要他往路肩停靠「快點！慢慢靠旁邊 我幫你擋著」。

就這樣，聯結車司機一路打著雙黃燈、幫忙擋著後方車道，跟著男大生慢慢靠到路肩，之後更下車走向男大生詢問車子狀況，男大生不斷向司機大哥道謝，透露自己因是首次遇到狀況所以很緊張，「司機大哥拍拍我的肩膀跟我說沒事啦、互相啦！這路段沒什麼路燈比較暗，我們比較顯眼別人比較會注意到，而且真的被追撞我幫你擋著也比較安全」，一番話語讓男大生深受感動。

之後另台聯結車也停靠路肩下車關心，兩名司機大哥陪著男大生直到道路救援的人抵達現場才離去。男大生說，他一直想留下司機大哥的聯絡資料、好好感謝他們，但都遭司機大哥婉拒，聯結車上也找不到司機大哥的名字，只能看著兩位大哥慢慢駕車離開，「道路救援的人跟我說我很幸運，遇到很好的司機這樣幫我擋著後面，不然晚上那個路段路燈很少很危險。」

男大生說，自己從未想過會發生這樣的事，希望可以透過在網路發文找到兩名司機大哥「我一定會再好好的說聲謝謝」，最後更透露老車已決定報廢「不會再上路害人了」。文章曝光後，眾多網友紛紛表示「真的窩心，希望大家都能互相並且不要歧視職業，小弟的老爸就是位職業駕駛員，我驕傲」、「真的好暖」、「好想哭喔喔喔喔，人好好！」也有不少網友分享自身經歷「我爸媽之前在國道上爆胎翻車，後頭也是位聯結車司機幫忙擋著，還幫忙指揮交通直到警察來，真的很謝謝他們」、「我也曾在高速公路拋錨過，也遇到過好心的大貨車司機幫我擋住後方車流，才能慢慢駛到路肩。」