新債王岡拉克：10年期美債殖利率攀升機會大增 若超

對沖基金雙線資本 (DoubleLine) 創辦人岡拉克 (Jeff Gundlach) 認為，10 年期美債殖利率攀升的機會正在增加，因為美國面臨雙赤字，且聯準會正在進行升息與縮表的政策。若 10 年期美債殖利率升至超過 3% 關卡，則美股今年會以走跌坐收。

有「新債王」之稱的岡拉克周二 (13 日) 在網路直播時指出：「我認為 S&P 500 指數今年將走跌的想法，變成一種非常強烈的信念，因為 10 年期美債殖利率將加速攀升超過 3%。」

10 年期美債殖利率 13 日收於 2.84%，略低於 2 月 21 日的 4 年高點 2.95%，而 S&P 500 指數在 13 日則是收於 2765 點，今年目前為止上漲 3.4%。