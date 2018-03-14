新債王岡拉克：10年期美債殖利率攀升機會大增 若超

對沖基金雙線資本 (DoubleLine) 創辦人岡拉克 (Jeff Gundlach) 認為，10 年期美債殖利率攀升的機會正在增加，因為美國面臨雙赤字，且聯準會正在進行升息與縮表的政策。若 10 年期美債殖利率升至超過 3% 關卡，則美股今年會以走跌坐收。
有「新債王」之稱的岡拉克周二 (13 日) 在網路直播時指出：「我認為 S&P 500 指數今年將走跌的想法，變成一種非常強烈的信念，因為 10 年期美債殖利率將加速攀升超過 3%。」
10 年期美債殖利率 13 日收於 2.84%，略低於 2 月 21 日的 4 年高點 2.95%，而 S&P 500 指數在 13 日則是收於 2765 點，今年目前為止上漲 3.4%。
雙線資本旗下的旗艦債券基金 DoubleLine Total Return Bond Fund，值 518 億美元。根據《彭博社》數據，雙線資本主要投資於不動產抵押貸款證券，過去 5 年的平均年回報率為 2.6%，截至 3 月 12 日止，表現的比 89% 的同業好。
岡拉克在直播中提出其他以下看法：
- 美國的財政赤字，很可能會在 2019 財年超過 1.1 兆美元，因為稅改帶來的影下以及支出增加。他認為財政赤字將會落在 1.2 兆美元至 1.3 兆美元。
- 領先的經濟指標顯示未來 12 個月內，沒有經濟衰退的跡象。
- 核心通膨有望超過聯準會的 2％目標。
- 為進一步的疲弱美元做好準備。