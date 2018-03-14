網球／贊助商選擇分道揚鑣　布夏走到職業生涯的谷底

加拿大網球甜心Eugenie Bouchard(布夏)，近日在印地安泉女單首輪就遭到淘汰，個人的狀態仍持續低迷。而這也讓他眾多的贊助商逐漸失去耐心，根據外國媒體報導，已經有不少廠商決定合約到期後不再合作。

Bouchard在2014年一度打進到溫網決賽，並且榮登世界第5，憑藉著出色的球季和亮麗的外型，他迅速成為媒體新寵，成為該年度收入第10高的女子運動員。

然而，在2015年在更衣室摔倒、並且有些微腦震盪症狀，這也因此也影響到他之後的表現，在日前來到台灣參加比賽成績也不理想，世界排名滑落到生涯谷底的116名。