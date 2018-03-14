網球／贊助商選擇分道揚鑣　布夏走到職業生涯的谷底

加拿大網球甜心Eugenie Bouchard(布夏)，近日在印地安泉女單首輪就遭到淘汰，個人的狀態仍持續低迷。而這也讓他眾多的贊助商逐漸失去耐心，根據外國媒體報導，已經有不少廠商決定合約到期後不再合作。
Bouchard在2014年一度打進到溫網決賽，並且榮登世界第5，憑藉著出色的球季和亮麗的外型，他迅速成為媒體新寵，成為該年度收入第10高的女子運動員。
然而，在2015年在更衣室摔倒、並且有些微腦震盪症狀，這也因此也影響到他之後的表現，在日前來到台灣參加比賽成績也不理想，世界排名滑落到生涯谷底的116名。
而在這之後外界也不斷傳出對他職業態度的質疑，他們認為Bouchard只顧著在推特上和球迷互動，或是進行拍寫真等個人演藝活動，已經不再專注在網球事業上，認為他就只是一名運動明星，而非運動員。而這樣的指責，也讓他的贊助商們對他的人氣感到質疑。
《紐約時報》在報導中指出，包括高露潔、英傑華(Aviva)和優莎納(Usana)等廠商已經選擇不和他繼續合作，而Nike等運動品牌雖然會繼續和他合作，但也不會支付金錢給他。
目前Bouchard已經走到了生涯的一個重大的轉折點，他必須決定繼續打球，還是開始轉往別的跑道。但不論如何，看到曾經女單前5的高手迅速殞落，也讓人不剩唏噓。