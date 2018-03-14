鍘提勒森 再度凸顯川普厭倦有人唱反調

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）川普入主白宮風風雨雨的這14月，效忠者In，異議者Out。如今總統比過去更飛快地靠直覺行事，從貿易到北韓等各項政策都由他決定。

路透社報導，親近川普的人士表示，開除國務卿提勒森（Rex Tillerson），是這位共和黨籍總統對他首批顧問團越來越沒耐心的最新跡象，視這批他親手挑選的顧問團在執行他最重視的各項政策上，手腳太過緩慢。

這些人士說，川普仍鼓勵核心圈人士意見相左，然而，他一旦做了決定，就希望快快執行。

川普政府前白宮策士蘇拉比亞（Andrew Surabia）說：「直到今天，我仍舊認為白宮有健全的意識形態多樣化。出現變化的是，他不再願意允許有人拖延或阻礙他的議程。」