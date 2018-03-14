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中央社

鍘提勒森 再度凸顯川普厭倦有人唱反調

中央社2018/03/14 10:13
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）川普入主白宮風風雨雨的這14月，效忠者In，異議者Out。如今總統比過去更飛快地靠直覺行事，從貿易到北韓等各項政策都由他決定。

路透社報導，親近川普的人士表示，開除國務卿提勒森（Rex Tillerson），是這位共和黨籍總統對他首批顧問團越來越沒耐心的最新跡象，視這批他親手挑選的顧問團在執行他最重視的各項政策上，手腳太過緩慢。

這些人士說，川普仍鼓勵核心圈人士意見相左，然而，他一旦做了決定，就希望快快執行。

川普政府前白宮策士蘇拉比亞（Andrew Surabia）說：「直到今天，我仍舊認為白宮有健全的意識形態多樣化。出現變化的是，他不再願意允許有人拖延或阻礙他的議程。」

他說，川普「希望大家動手把事情搞定」。

一名熟悉白宮思維的川普前競選幕僚匿名表示，川普希望看到「激烈內部討論」，但要大家對最後決定「看法一致」。

川普自己上星期都承認：「我喜歡衝突。」

本月初，川普不顧反對聲浪宣布對全球進口鋼鐵、鋁材課徵關稅，惹惱盟友。接下來就看到反對川普貿易等議題的白宮首席經濟顧問寇恩（Gary Cohn）請辭。

一星期後，川普會見南韓國安顧問時，同意與北韓領袖金正恩面對面，一改幾個月前他揚言有必要時將「完全摧毀」北韓的態度。過不了幾天，主張以較溫和、以外交手段處理美國海外政策的提勒森，就被川普透過推特開除，改由忠川派的中央情報局長蓬佩奧（MikePompeo）接任。

與總統往來多年的人說，川普種種舉動與他過去商業背景一致。對還沒接受他風格或還沒被他說服的幕僚來說，川普這是在傳達訊息。

曾在川普競選團隊擔任策士的班奈特（BarryBennett）說：「以為可以改變川普的人，現在才發現我們競選團隊早就知道的事，你不可能改變他。你可以讓他變得更好，但不太可能讓他180度改變意見。」

川普批評者指控他把白宮當成電視實境秀「誰是接班人」（The Apprentice）。民主黨聯邦參議員雷希（Patrick Leahy）發布聲明說：「透過推特開除國務卿或許有很好的戲劇效果、拉高收視率。但這個舉動和其他數不盡的類似情況只會製造不穩定、傷害國家、重挫總統辦公室，且幾乎傷到所有層面。」

然而，未來可能還有更多改變。川普關於幕僚異動的評論，推升更多高階幕僚下台走人的可能性，例如白宮幕僚長凱利（John Kelly）或國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster），這兩人都有和上司衝突的紀錄。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1070314

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