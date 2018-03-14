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中央社

台中紙廠命案 鍾姓老闆娘傷重不治

中央社2018/03/14 10:11
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春、郝雪卿台中14日電）黃姓男子昨天闖入台中市一家紙廠，持刀砍殺鍾姓老闆娘數刀，跳大排水溝企圖輕生遭逮捕。不過，鍾婦今天凌晨傷重拔管，院方宣告死亡，警方將黃男改列殺人罪嫌偵辦。

台中第六警分局今天表示，48歲黃姓男子13日下午1時多，持水果刀與菜刀與錐子各一把，到西屯區安林路一家紙廠，先到辦公室內與50歲鍾姓老闆娘發生口角，接著揮砍鍾婦數刀。

廠內吳姓員工聽到呼救聲查看，黃男見狀準備逃跑並與員工發生拉扯，黃男先以頭部撞擊多次廠外圍牆，接著拿刀自殘，並跳下工廠附近一處大排水溝要輕生。

員工發現鍾姓老闆娘倒臥血泊中，請鄰居協助報案，警消獲報到場，將困在大排水溝中的黃男吊掛脫困，並將鍾婦送醫救治，鍾婦身中3刀命危，黃男身上則有多處刀傷、頭部挫傷。

14日凌晨鍾姓婦人傷重拔管，院方宣告不治，警方將黃男改列為殺人罪嫌偵辦，但黃男仍在醫院治療，不願配合警方偵辦，待病情穩定後將移送警局訊問。

警方初步調查，鍾姓婦人與丈夫經營紙廠10多年，夫妻育有兩子，黃姓犯嫌設籍台南市。

黃男初步向警方供稱，與鍾婦為前男女朋友關係。但鍾婦丈夫表示，他不認識黃男，不清楚對方與妻子是什麼關係，近日曾接到疑似黃男的電話，不知道對方的犯案動機。（編輯：張芷瑄/卞金峰）1070314

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