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中央社

東京奧運台灣隊正名公投 紀政籲重視

中央社2018/03/14 10:13
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者游凱翔台北14日電）前奧運選手紀政推動「2020東京奧運台灣正名公投」，今天在中選會舉辦聽證會前受訪說，自助才能人助，若台灣本身都不在意正名，友台人士如何幫助台灣，籲全民重視此重大議題。

紀政響應民間團體推動「2020東京奧運台灣正名公投」，訴求將「中華台北隊」正名為「台灣隊」。5日將第一階段4488份連署書送交中選會，是否成案仍須待中選會認定，中選會也在上午舉辦聽證會。

此聽證會共有三大議題，分別為「本案是否屬重大政策的創制事項」、「本案是否合於公投法第2條第2項的規定」及「本案是否屬於諮詢性公投」。

紀政會前受訪表示，個人曾以「台灣隊」名義參與西元1960年、1964年、1968年奧運，但1984年開始，台灣卻只能以「中華台北隊」參賽，對選手來講，非常委曲，非常屈辱，也非常無奈。

紀政也說，自己會推動這項議題，源於2年前一名日本友台人士相當支持台灣以「台灣隊」名義出賽，讓她認為自助才能人助，如果台灣本身都不在意正名，他人如何幫助台灣，呼籲全民重視這項議題。

2020東奧台灣正名行動小組媒體與網路小組長劉敬文，也回應此次聽證會的三大議題。他認為，東奧正名絕對是重大政策，也會有具體作為，絕非諮詢性公投。（編輯：張均懋）1070314

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