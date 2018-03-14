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房市回溫 從業人員起薪3.29萬居冠

中央社2018/03/14 10:20
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北14日電）人力銀行報告顯示，去年就業市場平均薪資新台幣3.62萬元，微增0.86%，其中，「建築營造╱不動產相關」從業人員受惠房市回溫，起薪3.29萬元，擠下電子資訊業奪回第一名寶座。

1111人力銀行今天公布2017年度薪資調查報告，整體來看，去年就業市場平均薪資止跌回升來到3萬6200元，較2016年的3萬5893元微幅提升0.86%。

報告指出，起薪最高的行業是「建築營造╱不動產相關」，以起薪3萬2904元揮別過去連續3年下降的陰霾，重回第一寶座；第二名是2016年的龍頭「電子科技╱資訊╱軟體╱半導體」，以3萬2808元居次；第三名是「金融投顧╱保險相關」，起薪為3萬2664元。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，隨著房市回溫，進而帶動建築營造╱不動產相關從業人員薪資成長，經過多年調降，2017年平均起薪3萬2904元，以不到100元的差距擊敗電子資訊業，重回起薪冠軍寶座。

若從成長幅度來看，2017年薪資成長幅度最高的產業為「建築營造╱不動產相關」成長4.2%，平均月薪增加超過1300元，其次是「農林漁牧╱水電資源」成長幅度接近4.0%，「金融投顧╱保險相關」則以3.3%的增幅排名第三。

若依職務別看，起薪最高的職務為「光電IC╱電子通訊」，以3萬6000元排名第一、「生物科技╱化學製藥」以3萬5287元排第二，名次和2016年相同，也與台灣重視科技生化產業的現況不謀而合。

李大華指出，行政院宣布將聯手經濟部、科技部、教育部等公部門，5年內投入160億元支持人工智慧（AI）產業發展，力推台灣搭上AI發展列車，打造台灣成為AI重鎮，看出科技產業是台灣產業發展的核心，更是頂尖人才聚集的產業。

另外，在生物科技產業方面，李大華表示，根據經濟部2017年生技產業白皮書，2012到2016年上市櫃生技公司家數從71家增加到105家，營業額從980億元增加到2223億元，成長超過2倍，可看出生技產業蓬勃發展，也讓從業人員的薪資位居前段班。

至於起薪最低的職務則是「幼教才藝╱補習進修」，起薪為2萬7964元，其次為「美編設計╱裝潢設計」的2萬8550元與「美容美髮╱餐飲旅遊」的2萬8587元，平均起薪都在3萬元以下。

1111人力銀行「2017年薪資調查」報告，樣本資料取自1111人力銀行求職者資料庫，有效樣本總數為28萬9422筆，資料選取時間2017年1至12月，本抽樣調查信心水準為95%，在正負3個百分點之間。（編輯：郭萍英）1070314

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