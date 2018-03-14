繁星推薦放榜 24名滿級分學生落榜

根據甄選委員會資料顯示，第1類至第7類學群共錄取385所高中推薦的1萬4859名一般生，錄取率為61.87%，招生缺額1973個，較去年大幅減少，但有116個校系無人錄取（公立大學6校系、私立大學110校系）。

（中央社記者許秩維台北14日電）107學年大學繁星推薦今天放榜，今年有1973個缺額，比去年大幅減少，但有116校系無人錄取，另有24名滿級分學生落榜，推估是因在校成績排名不夠前面。

今年第8類學群共有11所大學的醫學系參加招生，提供166個招生名額，根據甄選委員會資料顯示，共548名考生報名，304人通過第1階段篩選，通過篩選的考生學測總級分分布於62至75級分，而考生通過篩選後仍須再參加各校系第2階段甄試（面試）。

甄選委員會說，今年有259名學測滿級分學生，79人報名繁星推薦，第1類至第7類學群錄取31名、24名滿級分考生通過第8類學群（醫學系）第1階段篩選，但有24名滿級分學生未獲錄取或通過篩選，比去年（10名）增加超過1倍，推估是因為繁星推薦主要看在校成績排名，如果在校成績排名不夠前面，參加繁星相對吃虧。

甄選委員會也提醒，通過第8類學群篩選的考生，因錄取結果未定，仍可報名參加大學個人申請入學，但不得再報名同所大學的醫學系；考生若經繁星推薦面試而獲錄取者，即取得入學資格，無論放棄與否，一律不得參加大學個人申請入學招生網路就讀志願序登記，須接受統一分發。（編輯：梁君棣）1070314