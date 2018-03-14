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2017年度薪資大調查　建築業起薪最高、幼教排最後

記者彭夢竺／台北報導2018/03/14 10:30
▲根據人力銀行統計，2017年就業市場薪資起薪最高的是建築營造／不動產相關，最低的職務是幼教才藝／補習進修。（圖／NOWnews資料照）
▲根據人力銀行統計，2017年就業市場薪資起薪最高的是建築營造／不動產相關，最低的職務是幼教才藝／補習進修。（圖／NOWnews資料照）

隨著國內景氣復甦，你的薪資有多少呢？根據人力銀行統計，2017年就業市場薪資水準微幅提升0.86%，起薪最高的行業是建築營造／不動產相關的32,904元，成長幅度最高的產業也是建築營造／不動產相關，平均月薪漲幅超過1,300元，若是以職務來看，最高的職務的是光電IC／電子通訊的36,000元排名第一，起薪最低的職務則是幼教才藝／補習進修，起薪只有27,964元。

1111人力銀行公布「2017年度薪資調查」，從整體來看，去年就業市場的薪資水準微幅提升0.86%，起薪最高的行業是建築營造／不動產相關，以起薪32,904元揮別連續3年下降的陰霾，重回第一寶座，第二名則是去年的龍頭電子科技／資訊／軟體／半導體，以32,808元居次，而第三名則是金融投顧／保險相關，以32,664元成為第三名。

從成長幅度來看，2017年薪資成長幅度最高的產業以建築營造／不動產相關，平均月薪漲幅超過1,300元，成長4.2%，其次是農林漁牧／水電資源，成長近4.0%，與金融投顧／保險相關成長3.3%。

若依職務別看，起薪最高的職務分別是光電IC／電子通訊的36,000元排名第一、生物科技／化學製藥的35,287元排第二。人力銀行表示，適逢校園徵才旺季，許多科技業廠商紛紛以大學畢業生起薪4萬元招攬生力軍，再觀察半導體龍頭，台積電釋出12個月本薪、2個月年終，還加上大約18個月的現金獎金及酬勞，全年薪資高達33個月，以新進碩士畢業工程師為例，輕鬆晉身百萬年薪一族。

調查也顯示，起薪最低的職務分別是幼教才藝／補習進修，起薪27,964元、美編設計／裝潢設計，起薪28,550元，與美容美髮／餐飲旅遊，起薪28,587元，平均起薪都在3萬元以下。人力銀行指出，由於今年景氣轉強，再加上一例一休政策影響，生活服務與操作技術相關職務，因為有輪班需求，需要補足人力缺口，在薪資上會優先調整，其中每月平均工時高達217.6小時的保全相關職務，在人力需求提高的現況下，薪資也較容易獲得調整。

 

關鍵字1111人力銀行薪資起薪
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