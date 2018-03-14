2017年度薪資大調查　建築業起薪最高、幼教排最後

隨著國內景氣復甦，你的薪資有多少呢？根據人力銀行統計，2017年就業市場薪資水準微幅提升0.86%，起薪最高的行業是建築營造／不動產相關的32,904元，成長幅度最高的產業也是建築營造／不動產相關，平均月薪漲幅超過1,300元，若是以職務來看，最高的職務的是光電IC／電子通訊的36,000元排名第一，起薪最低的職務則是幼教才藝／補習進修，起薪只有27,964元。

1111人力銀行公布「2017年度薪資調查」，從整體來看，去年就業市場的薪資水準微幅提升0.86%，起薪最高的行業是建築營造／不動產相關，以起薪32,904元揮別連續3年下降的陰霾，重回第一寶座，第二名則是去年的龍頭電子科技／資訊／軟體／半導體，以32,808元居次，而第三名則是金融投顧／保險相關，以32,664元成為第三名。