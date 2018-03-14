NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈學生用餐坐在桌子上　遭批教育失敗史蒂芬霍金逝世　享年76歲跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

陸1-2月發電量、規模以上工業增加值 表現亮眼

鉅亨網2018/03/14 10:32
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

週三 (14 日) 中國統計局公布 1-2 月社會消費品零售銷售、城鎮固定投資、規模以上工業增加值、發電量、商品房銷售總額等重要經濟數據，其中僅只有社會零售品銷售增長是略微低於預期，其餘皆是高於預期。

據中國統計局公布：

1-2 月社會消費品零售銷售年增率為 9.7%，是略低於預期的 9.8%，且低於前值 10.2%。

1-2 月城鎮固定投資年增率為 7.9%，高於預期的 7.0%，但低於前值 7.2%。

1-2 月規模以上工業增加值年增率為 7.2%，高於預期的 6.2%，並高於前值 6.6%。

1-2 月發電量共 10460 億千瓦，年增率大幅增長 12.3%，大幅高於去年 12 月數據年增 6.3%。

1-2 月中國商品房銷售額為 1.2454 兆人民幣，年增率大幅增長 15.3%，與前值相比，年增率提高了 1.6 個百分點。

1-2 月房地產開發投資 1.0831 兆人民幣，年增率增長 9.9%，增速比 2017 年同期提高了 2.9 個百分點。

而綜合以上數據，中國統計局認為，受惠於外需和內需之穩定，目前中國經濟仍是持續穩健，惟就業情勢壓力較大，估計 2018 年中國仍有條件實現 GDP 增長 6.5% 之目標。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字中國經濟afp發電量社會消費品零售銷售零售銷售商品房銷售城鎮固定投資規模以上工業增加值headline
美國CPI穩步上揚 女性成...科技業史上最大併購案劃句點...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan