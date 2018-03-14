台北慈濟醫院微創經皮固定術　治療高齡腰椎滑脫有一套

台北慈濟醫院神經外科醫師黃國烽說，透過X光片，發現廖爺爺的腰椎滑脫，施以「微創經皮固定術」為爺爺治療；腰椎滑脫就是所謂的「脊椎滑脫症」，是指脊椎的椎體移位，造成馬尾神經壓迫或神經根拉扯，產生腰痛或坐骨神經痛的症狀，有些腰椎滑脫症狀輕微的病人，施以保守的治療就可得到改善。

84歲的廖爺爺，每天早上到河濱公園健走，某天健走撿拾回收物時，發現兩腳無力，腳和腰又痛又麻，接連好幾天都是這樣的狀況；到台北慈濟醫院檢查，發現是腰椎滑脫，經「微創經皮固定術」的治療後，手術隔天就可下床活動。

黃國烽指出，保守治療包括，「藥物」：例如止痛藥、非類固醇類止痛消炎藥、肌肉鬆弛劑等。「背架」：輕度滑脫或症狀輕微患者，建議用軟式背架；重度滑脫或症狀嚴重患者，則建議使用訂製的硬式背架。「復健」：重點在於緩解症狀及強化腹背肌肉，以減輕腰椎的負擔，詳細的復健治療計畫應諮詢專業復健科醫師。

黃國烽表示，「若保守治療後仍未改善，甚至症狀越來越惡化，就該評估是否接受手術治療」；一般而言手術治療目的有三，一是改善脊椎不穩定，二是解除脊椎神經所受到的壓迫，三是矯正椎間滑脫。

此外，傳統的手術，必須將脊椎周邊的軟組織及肌肉都剝離，傷口約10至15公分大小，出血量約500到1000毫升；若需切除椎板時，常會連帶椎板上重要的椎間韌帶與其周邊的肌肉組織一併切除，反而造成椎體嚴重的不穩定，讓腰椎再度滑脫的風險增高。

黃國烽說，「微創經皮腰椎鈦釘內固定」採用Ｘ光術中導引技術微創，只需幾道1.5到2.5公分的傷口，就可將鈦釘準確植入正確位置，對肌肉組織的傷害較少，失血量少於50毫升、手術時間縮短；另「經椎孔椎間融合術」是使用顯微鏡輔助，可直接完成腰椎間融合且安全有效，幾乎不會傷害到脊椎神經，改良後傷口可以更小。

黃國烽為廖爺爺施行的是「微創經皮固定術」，這種結合「微創經皮腰椎鈦釘內固定」加上「經椎孔椎間融合術」的手術方法，恢復良好、傷口極小、位置較為準確，是手術範圍小、破壞力較輕微的治療方法；提醒發生腰椎疼痛或腳麻痛無力的狀況時，盡早請專業醫師診治，別讓疼痛跟隨，影響生活品質及活動力。

