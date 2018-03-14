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台北慈濟醫院微創經皮固定術　治療高齡腰椎滑脫有一套

記者陳志仁／新北報導2018/03/14 14:20
▲「微創經皮固定術」結合「微創經皮腰椎鈦釘內固定」加上「經椎孔椎間融合術」的手術方法，恢復良好、傷口極小。圖／台北慈濟醫院提供）
▲「微創經皮固定術」結合「微創經皮腰椎鈦釘內固定」加上「經椎孔椎間融合術」的手術方法，恢復良好、傷口極小。圖／台北慈濟醫院提供）

84歲的廖爺爺，每天早上到河濱公園健走，某天健走撿拾回收物時，發現兩腳無力，腳和腰又痛又麻，接連好幾天都是這樣的狀況；到台北慈濟醫院檢查，發現是腰椎滑脫，經「微創經皮固定術」的治療後，手術隔天就可下床活動。

台北慈濟醫院神經外科醫師黃國烽說，透過X光片，發現廖爺爺的腰椎滑脫，施以「微創經皮固定術」為爺爺治療；腰椎滑脫就是所謂的「脊椎滑脫症」，是指脊椎的椎體移位，造成馬尾神經壓迫或神經根拉扯，產生腰痛或坐骨神經痛的症狀，有些腰椎滑脫症狀輕微的病人，施以保守的治療就可得到改善。

黃國烽指出，保守治療包括，「藥物」：例如止痛藥、非類固醇類止痛消炎藥、肌肉鬆弛劑等。「背架」：輕度滑脫或症狀輕微患者，建議用軟式背架；重度滑脫或症狀嚴重患者，則建議使用訂製的硬式背架。「復健」：重點在於緩解症狀及強化腹背肌肉，以減輕腰椎的負擔，詳細的復健治療計畫應諮詢專業復健科醫師。

黃國烽表示，「若保守治療後仍未改善，甚至症狀越來越惡化，就該評估是否接受手術治療」；一般而言手術治療目的有三，一是改善脊椎不穩定，二是解除脊椎神經所受到的壓迫，三是矯正椎間滑脫。

此外，傳統的手術，必須將脊椎周邊的軟組織及肌肉都剝離，傷口約10至15公分大小，出血量約500到1000毫升；若需切除椎板時，常會連帶椎板上重要的椎間韌帶與其周邊的肌肉組織一併切除，反而造成椎體嚴重的不穩定，讓腰椎再度滑脫的風險增高。

黃國烽說，「微創經皮腰椎鈦釘內固定」採用Ｘ光術中導引技術微創，只需幾道1.5到2.5公分的傷口，就可將鈦釘準確植入正確位置，對肌肉組織的傷害較少，失血量少於50毫升、手術時間縮短；另「經椎孔椎間融合術」是使用顯微鏡輔助，可直接完成腰椎間融合且安全有效，幾乎不會傷害到脊椎神經，改良後傷口可以更小。

黃國烽為廖爺爺施行的是「微創經皮固定術」，這種結合「微創經皮腰椎鈦釘內固定」加上「經椎孔椎間融合術」的手術方法，恢復良好、傷口極小、位置較為準確，是手術範圍小、破壞力較輕微的治療方法；提醒發生腰椎疼痛或腳麻痛無力的狀況時，盡早請專業醫師診治，別讓疼痛跟隨，影響生活品質及活動力。
 

關鍵字腰椎滑脫微創經皮固定術台北慈濟醫院神經外科經椎孔椎間融合術
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