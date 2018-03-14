電信三雄高配息 估發放逾600億現金

遠傳電信日前公布，今年將配發每股3.75元的現金股利，以2017年每股盈餘(EPS)3.33元計算，配發率達113%，更創下歷史新高，今年遠傳合計將發出122億元現金股利。

台灣大哥大目前尚未公布股利政策，但近年來股利配發率都在96%以上，過去5年配發現金股利都在5.5元至5.6元，法人預料，今年的股利政策應該仍然維持高配息率，台灣大2017年EPS為5.21元，法人推估，今年配發現金股利仍可望突破5元，預估將達170億元。

市場初估，電信三雄今年合計將大方發出至少600億元現金股利。

中華電信近來股價水漲船高，今天股價約在109元平盤，外資近期已連3買，中華電更已超越台灣大，成為電信股王，反觀台灣大則成為外資提款機，近期已連續5個交易日遭外資賣超近1.2萬張，今天盤中約在106元平盤，但觀察年度每股盈餘(EPS)表現，台灣大仍蟬聯電信每股獲利王。(編輯：趙蔚蘭)1070314