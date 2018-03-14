姚元浩私密照風波分手王心凌　溫馨接送擁新歡王心恬

姚元浩過去的兩段感情談得轟轟烈烈，大家都知道他曾經跟隋棠交往了八年最後分手，但是分手後卻傳出，王心凌是介入兩人感情的小三，當時鬧得沸沸揚揚，雖然最後姚元浩跟王心凌仍繼續交往，不過兩人還是在去年分手了，沒想到分手後鬧出了私密照風波。一年過去了，姚元浩傳出新戀情，溫馨接送女方取得芳心，巧合的是新歡的名字，跟舊愛王心凌只差一個字，她是女模王心恬。
根據《鏡周刊》報導，王心恬出門後坐上了一台灰藍色T5休旅車，但之後發現有媒體的車輛跟拍，車子不停地在附近繞圈圈，最後闖紅燈加速駛離；姚元浩想低調保護新戀情，努力不讓媒體拍到兩人同框的照片，但最後仍被自己的愛車出賣，這次的溫馨接送間接讓兩人戀情曝光。
姚元浩非常的喜歡戶外運動，而王心恬對跑步、三鐵、滑雪都非常在行，也都喜歡露營等戶外活動，兩人還有不少共同朋友，因興趣相近而走在一起，不過兩人過去都有疑似劈腿紀錄，因此在一起後都非常低調。但其實兩人共同好友早已洩密，今年年初姚元浩跟王心恬去日本滑雪，雖然臉書上都沒有出現兩人的合照，姚元浩在臉書的照片中，發現王心恬的背包與滑雪板在畫面中，共同的好友林如琦（Gigi）還俏皮說：「行李箱好眼熟！」可見兩人之間的關係早已不是秘密！
王心凌跟姚元浩去年2月分手後，7月鬧出私密照外流事件，讓兩人撕破臉，姚元浩立場堅定說照片不是他外流的，還到刑事局對照片散布者提告，想要平息風波，去年8月提告到現在已經6個月過去了，仍然沒有抓到照片散布者，姚元浩經紀人表示：「沒有接到律師通知，應該是沒抓到」。
▲姚元浩與王心凌分手後，爆出私密照風波，兩人撕破臉。（圖／翻攝 姚元浩、王心凌臉書, 2018.03.14）