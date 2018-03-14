姚元浩私密照風波分手王心凌　溫馨接送擁新歡王心恬

姚元浩過去的兩段感情談得轟轟烈烈，大家都知道他曾經跟隋棠交往了八年最後分手，但是分手後卻傳出，王心凌是介入兩人感情的小三，當時鬧得沸沸揚揚，雖然最後姚元浩跟王心凌仍繼續交往，不過兩人還是在去年分手了，沒想到分手後鬧出了私密照風波。一年過去了，姚元浩傳出新戀情，溫馨接送女方取得芳心，巧合的是新歡的名字，跟舊愛王心凌只差一個字，她是女模王心恬。

根據《鏡周刊》報導，王心恬出門後坐上了一台灰藍色T5休旅車，但之後發現有媒體的車輛跟拍，車子不停地在附近繞圈圈，最後闖紅燈加速駛離；姚元浩想低調保護新戀情，努力不讓媒體拍到兩人同框的照片，但最後仍被自己的愛車出賣，這次的溫馨接送間接讓兩人戀情曝光。