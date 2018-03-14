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國稅局盯上米其林美食名店？財長：賺錢多繳稅也是合理的

記者顏真真／台北報導2018/03/14 10:51
▲財政部長許虞哲。（圖／記者顏真真攝）
▲財政部長許虞哲。（圖／記者顏真真攝）

日前《米其林指南》發布台北版「必比登推介」（Bib Gourmand）美食，有36家美食店家入選，但傳出財政部國稅局將加強查稅、追稅，今（14）日在立法院財委會也引發立委關注。對此，財政部長許虞哲表示，生意好多繳一些稅也是合理的，但對已開發票的20家業者不會查稅、也不會追稅，另14家還沒開發票的，會進行輔導，另2家未登記稅籍將進一步了解。

《米其林指南》台北版「必比登推介」美食，包括牛肉麵、臭豆腐、藥燉排骨、麻油雞等36家美食名店入選，而在米其林推薦加持下，勢必也引來顧客爭相大啖，並傳出被國稅局盯上將加強查稅，也引發立委關注。國民黨立委盧秀燕今日在財委會質詢時就指出，這是政府贊助4千萬元請米其林來台評鑑，有拒絕評鑑的權利嗎？所謂「人怕出名豬怕肥」，店家也會怕因被評鑑而成為政府查稅對象，真不知這會不會變成「因福得禍」？

對此，財政部長許虞哲表示，對於生意好若還沒開發票的店家，國稅局會盡量輔導使用發票，消費者也希望到餐廳消費，可以拿發票對獎及中獎，而目前36家美食店中，有20家已使用發票，還有14家還沒使用，生意好就會去輔導，另有2家沒辦稅籍登記，要進一步了解負責人是誰。

對於店家擔心生意太好會被加強查稅，許虞哲說，「不會啦」，若有誠實申報、有開發票，為何要去查，已有使用發票的業者，不會查稅、也不追稅，沒開發票的會輔導他們開發票，但他也強調，生意好賺錢，多繳一些稅也是合理的。

關鍵字米其林國稅局財政部許虞哲發票查稅
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