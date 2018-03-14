巴西移民博物館 紀念開拓先驅精神

（中央社記者唐雅陵聖保羅13日專電）巴西是一個世界文化大熔爐，1998年成立的聖保羅州立移民博物館，是一處收藏、保存和展出巴西各國移民文史資料，同時紀念這些開拓先驅們精神的地方。

移民博物館的前身是有百年歷史的「布拉斯移民會館」，1887年啟用，今年滿131年。

19、20世紀，超過70個國家的移民帶著對新世界與美洲夢的憧憬抵達巴西，他們不僅為巴西的歷史和文化形成帶來重要貢獻，也為巴西的發展提供了動力。

移民會館的作用正是接待初到巴西的新移民，並協助他們找工作。會館可一次容納3000人，但在特殊情況下甚至曾經受理8000人。自1887年至1978年，共接待包括義大利人、德國人、日本人、韓國人和中國人等外籍移民250餘萬人次。