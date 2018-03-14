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特殊職業薪資才會高？　27年資深聽力師這樣說

記者彭夢竺／台北報導2018/03/14 11:22
▲從事聽力師27年的黎慧妤，享有每年調薪機制加上較資深關係，所以薪資高於市場平均值。（圖／1111人力銀行提供）
▲從事聽力師27年的黎慧妤，享有每年調薪機制加上較資深關係，所以薪資高於市場平均值。（圖／1111人力銀行提供）

特殊、冷門職業薪資才會高嗎？根據人力銀行調查，去年就業市場的薪資水準微幅提升0.86%，起薪最高的行業也只有32K，從事聽力師27年的黎慧妤，享有每年調薪機制加上較資深關係，所以薪資高於市場平均值。不過，黎慧妤說：「平均一位聽力師每年要處理超過2000位個案，很多時候需要加班，壓力其實不小，付出與報酬還是有點不成正比。」

1111人力銀行公布「2017年度薪資調查」，從整體來看，去年就業市場的薪資水準微幅提升0.86%，起薪最高的行業是建築營造／不動產相關，以起薪32,904元排名第一，起薪最低的職務則是幼教才藝／補習進修，起薪只有27,964元。若從成長幅度來看，2017年薪資成長幅度最高的產業以建築營造／不動產相關，平均月薪漲幅超過1,300元，成長4.2%。

台灣長期處在低薪的環境，讓許多上班族每年都興起想要轉職的念頭，甚至有不少人認為越特殊、冷門的職業，薪資才會高，紛紛想嘗試。擔任聽力師27年黎慧妤，因為是少數擁有公職的聽力師，享有每年調薪機制加上較資深關係，所以薪資高於市場平均值。

不過，黎慧妤表示，2011年起聽力師需要相關科系畢業並領有證照，起薪約在38K到42K之間，確實是有比較高，但是台灣95%以上的聽力師都任職於私人院所，調薪幅度依各院經營績效及制度而有差異，有的一年只調幾百塊，所以即便有10年資歷，月薪也只有5萬多。

到底聽力師是個怎樣的工作？黎慧妤解釋，聽力師最大宗工作就是幼兒及成人聽力檢測，但很多嬰兒剛出生耳道裡還有羊水會不停哭鬧，所以必須協助清理並像保姆般耐心安撫，才有辦法順利檢測，也有部分病人是由耳鼻喉科轉介的，各式的臨床狀況，不能僅靠機器的檢查結果，也需要透過經驗值才能正確判別，由於台灣越來越重視聽損，平均一位聽力師每年要處理超過2000位個案，私人院所的聽力師經常需要加班，壓力其實不小。

黎慧妤認為，台灣部分大專院校設有聽力學系，畢業後需要考照，證照資格也跟其他醫事人員一樣每6年需要換照一次，聽力師除了處理院所的工作之外，還要找時間到公會上課修學分，才能申請換證，所以聽力師平日的付出與報酬，其實有點不成正比。

關鍵字1111人力銀行薪資調查起薪特殊職業聽力師
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