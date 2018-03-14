港男涉嫌在台殺害女友 遭拘接受調查

（中央社記者張謙香港14日電）香港一名19歲陳姓男子涉嫌在台灣殺害潘姓女友並棄屍當地，香港警方昨天拘捕陳男並通宵進行調查。

綜合本地電子媒體的報導，嫌犯向警方承認，上月與女友到台灣旅行時，殺害了對方並棄屍當地。

嫌犯自昨日下午被捕，通宵接受調查。

據報導，受害女子的家人上週報案，表示20歲女兒失蹤。警方調查後發現，嫌犯曾在香港使用女友的銀行卡提款，因此加以逮捕。

嫌犯被捕後承認在台殺害女友，並分別在台港用死者的銀行卡提款。

香港警方將會以境外罪案方式處理這起案件。