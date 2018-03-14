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科技業史上最大併購案劃句點 傳博通宣布正式放棄收購

鉅亨網2018/03/14 10:45
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彭博資訊引述消息人士報導，博通 (Broadcom) 將宣布正式放棄收購同業高通 (Qualcomm) 的計畫，讓這項可能是科技業史上最大併購案劃下句點。消息人士稱，博通預計在美東時間周三 (14 日) 上午宣布這項消息。

在美國外資審議委員會 (CFIUS) 上周介入調查後，美國總統川普於當地時間 12 日晚簽署行政命令，以國家安全為由，禁止新加坡晶片商博通，以 1170 億美元收購美國同業高通。這已是美國半年內至少第 3 度以國家安全為由，叫停外資機構收購美國企業交易。

川普簽署的行政命令指出，有可靠證據顯示，博通收購高通後有可能損害到美國的國家安全。因此禁止博通對高通的收購提案，其他類似的合併、收購或接管，無論是直接或間接都被禁止。意味這宗拉鋸為期 4 個月，晶片業史上規模最大的併購交易正式告吹。

綜合星島日報、香港文匯報報導，對於否決交易，分析認為反映美國高度保護美國本土晶片行業競爭力，冀確保維持 5G 發展上的優勢，以防被中國企業所取代。由於 5G 技術對發展無人駕駛和其他創新技術至為關鍵，其中高通的晶片技術，在發展 5G 技術中擔當重要角色，因此促使川普出手禁止這宗交易。

這宗併購始於 2017 年 11 月，博通首度提出以每股 70 美元收購高通，遭高通拒絕後，博通隨即上調收購價至每股 82 美元；博通同時要求高通召開股東大會，部署委任多名新董事入局，再尋求高通同意收購。但隨之 CFIUS 介入有關交易並推遲股東大會，以進行安全審查。

自從 1990 年以來，美國總統曾 5 次以國安為由，阻止海外企業收購美企，其中前總統歐巴馬在 8 年任期內 2 次作出禁制。

連同這次叫停博通收購高通的交易，美國在半年內至少 3 度以國家安全為由，介入中止併購交易。在今年 1 月，CFIUS 以國家安全為由，否決阿里巴巴 (BABA-US) 旗下的螞蟻金服收購美國電匯公司速匯金國際 (MoneyGram) 交易，該交易原定作價 12 億美元。

再較早前，具中資背景的私募基金公司 Canyon Bridge Capital Partners，擬收購美國半導體生產商萊迪思 (Lattice Semiconductor) 的交易，亦在去年 9 月被特朗普以「對國家安全構成威脅」為由，被叫停交易。

另據聯合新聞網報導，博通欲併高通的交易被川普擋下後，這家晶片製造大廠接下來可能尋覓其他收購目標。加拿大皇家銀行 (RBC) 分析師達瑞南尼點名賽靈思 (Xilinx)、亞德諾半導體 (Analog Device) 和美信 (Maxim Integrated) 等業者，為博通接下來可能收購的對象。

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關鍵字afp科技業併購案博通收購高通新目標賽靈思亞德諾半導體美信headline
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