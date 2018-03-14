NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈學生用餐坐在桌子上　遭批教育失敗史蒂芬霍金逝世　享年76歲跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

台股盤中─美股走跌 蘋概三巨頭熄火 回測11000

鉅亨網2018/03/14 10:56
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

市場擔憂美國總統川普撤換國務卿提勒森恐造成政治風險，美股昨日終場全面收黑，台股今 (14) 日開盤下挫 31.9 點，早盤台積電、鴻海與大立光等蘋概三巨頭拉回影響下，指數最低跌逾 60 點至 11030 點，回測 11000 點整數關卡支撐。

美股科技股承壓，台股蘋概股今漲跌互見，其中大立光股價表現疲軟，早盤股價跌逾 1%，股價又失守 4000 元，鴻海亦跌逾 1%，台積電則跌近 1%，穩懋、美律、可成、創見同樣呈現下跌，至於強茂、美律、鴻碩、華晶科則呈現上漲。

觀察盤面個股表現，代工大廠緯創昨日召開法說會並公告去年財報，稅後純益 38.86 億元，為近 4 年新高，每股純益也寫近 3 年新高，受此消息激勵，緯創股價開高走高，早盤漲逾 2%；中華電董事會通過，去年盈餘今年每股擬配現金股利 4.796 元，配發率 95.7%，不過股價表現無感，早盤跌幅 0.46%。

緯創相關權證。資料來源：鉅亨網整理。
緯創相關權證。資料來源：鉅亨網整理。

台新金公布去年稅後淨利 131 億元，優於 2016 年的 114 億元，年成長 14.6%，每股稅後盈餘 (EPS) 為 1.15 元，受惠美國升息循環可望持續貢獻獲利表現，台新金今早盤漲逾 1%，其餘金融股，日盛金、第一金呈現上漲，而國泰金、富邦金、新光金、玉山金等均呈現下跌。

整體來看，隨著上市櫃公司陸續公布去年財報及股利政策，台股高現金股息殖利率優勢獲市場青睞，對中長線資金具有相當吸引力，不過，短線在美股影響下，台股陷入震盪整理。法人表示，短線可觀察指數是否能守穩 5 日線之上、成交量是否大於 20 日均量，至於選股方向則可留意半導體、蘋概、金融、傳產等族群。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字台股盤中美股大立光蘋概金融台積電鴻海headline
下一站 喜劇？馬斯克「再發...雲品去年獲利創高 今年併購...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan