台股盤中─美股走跌 蘋概三巨頭熄火 回測11000

市場擔憂美國總統川普撤換國務卿提勒森恐造成政治風險，美股昨日終場全面收黑，台股今 (14) 日開盤下挫 31.9 點，早盤台積電、鴻海與大立光等蘋概三巨頭拉回影響下，指數最低跌逾 60 點至 11030 點，回測 11000 點整數關卡支撐。

美股科技股承壓，台股蘋概股今漲跌互見，其中大立光股價表現疲軟，早盤股價跌逾 1%，股價又失守 4000 元，鴻海亦跌逾 1%，台積電則跌近 1%，穩懋、美律、可成、創見同樣呈現下跌，至於強茂、美律、鴻碩、華晶科則呈現上漲。

觀察盤面個股表現，代工大廠緯創昨日召開法說會並公告去年財報，稅後純益 38.86 億元，為近 4 年新高，每股純益也寫近 3 年新高，受此消息激勵，緯創股價開高走高，早盤漲逾 2%；中華電董事會通過，去年盈餘今年每股擬配現金股利 4.796 元，配發率 95.7%，不過股價表現無感，早盤跌幅 0.46%。