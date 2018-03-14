下一站 喜劇？馬斯克「再發新招」買洋蔥報 致力秘密

消息人士證實，《洋蔥報》前總編 Cole Bolton 和執行編輯 Ben Berkley 去年因與公司管理團隊理念不同而離開公司，此後這兩位一直在洛杉磯戮力於馬斯克的項目，最近他們又挖角前東家 3 位作者和一位資深編輯。

《野獸日報》(The Daily Beast) 的 Max Tani 報導，馬斯克正悄悄接觸《洋蔥報》的前編輯作者，以開拓一項風險投資，該投資目前僅被認定為「一項全新的喜劇項目」。

特斯拉（Tesla）創辦人、瘋狂億萬富豪馬斯克（Elon Musk）又有新招！據報導，他正致力於一項超秘密計畫。

但令人失望的是，一位不具名的消息人士向媒體表示，馬斯克不會監督這份編輯事業，因為馬斯克倘若干預，反而可能遭嚴重指責違反信託利益。

馬斯克向《野獸日報》發表一份大膽且有見地的聲明，稱「繼電動車、太空探險和腦機介面 (BCI) 之後，非常明顯，喜劇是下一個領域，搞不懂怎麼會沒有人發現這點。」

這不是馬斯克頭一回考慮買下《洋蔥報》與其雇員，《野獸日報》報導他在 2014 年就想買下該報，只是後來在付諸實行前就失去興趣。

《洋蔥報》是一家擁有報紙和網站的新聞機構，除了一個娛樂性的欄目「A.V. Club」非常有名以外，他們還以諷刺刊登在網上、報紙上的文章而在群眾中有很高的知名度。他們宣稱該機構全國範圍內有 200,000 的發行量，並且 90% 的讀者年齡都在 18 到 44 歲之間。從 2007 年開始，該機構將諷刺性質的新聞錄音和影片放到網路上，成立「洋蔥網路新聞」[1]，每月平均訪問量達到 750 萬人次。