諷賴揆地方當散財童子　藍提還稅於民　財長：短徵怎辦？

全國各鄉鎮市公所過年前後，陸續收到中央核撥的1000萬元特別統籌分配稅款，由於近年特別統籌分配稅款很少直接撥給鄉鎮市公所，讓多數公所直言像接到大紅包，對地方財政有立即幫助。不過，行政院這麼做也引發爭議，尤其選舉到了，國民黨立委賴士葆、盧秀燕及羅明才今日在財委會質詢就加以批評，甚至直言這有選舉綁樁之嫌。

各縣市政府、鄉鎮市公所陸續收到中央核撥的5億元、1000萬元特別統籌分配稅款大紅包，今（14）日在立法院財委會引發國民黨立委批評行政院長賴清德是散財童子，有選舉綁樁、收買人心之嫌，吃相不好看，稅收超徵可還稅於民。對此，財政部長許虞哲則說，那如果短徵怎辦？也要加稅嗎？而且這是主計總處根據特別統籌稅款規定辦理，2011年也有過。

賴士葆就諷刺賴清德大概要選總統，特別統籌分配稅款的使用有清楚的規定，要用在緊急重大事件，等於是行政院的私房錢，前行政院長林全任內都沒有用到，而且現在沒發生什麼事，應該是選舉開始了，變成散財童子，「我們不反對，但不是這樣的做法，要有一定程序」，賴士葆也提醒賴清德，這樣做不好，吃相不好看，選舉不是這樣選，這樣收買人力，總統蔡英文會擔心。

對此，財政部長許虞哲則表示，這是主計總處的職權，經行政院核定的，財政部是負責撥款，而且2011年時也用過。民進黨立委余宛如也說，前行政院長吳敦義在2011年時也有將款項分配到各地方縣市的情況，過度抹黑政府不太好。

不過，賴士葆也提到，稅收超徵有沒有機制還稅於民，雖然財政部強調要拿來還債，但根據國債鐘數據，2017年底每人平均國債較2016年底只少了3000元，以2300萬人口來看，等於只還債約700億元，錢跑去哪了？

許虞哲則回應，因去年原本發債預算數是2066億元，但因稅收比預期好，執行較少，最後只發900多億，少發債也有還債。

盧秀燕也以香港及澳門為例，他們稅收超徵一定程度就會退稅於民，國內目前也有5千多名網民提案還稅於民，網民甚至認為還批政府喊窮要還債，卻將錢分配給很多鄉鎮討好他們，無法還稅於民，若全部還債大家沒話說，政府卻拿這些錢到處去做人選，現在連續3年稅收超徵5千億應還稅於民。

許虞哲則說，過去10年6年稅收超徵4100多億元，但也有4年短徵3400多億元，那短徵還要補稅嗎？