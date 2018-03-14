那些電影沒教的事／小心被附身…電梯禁忌請注意！

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）相信敢看鬼片的你們一定都常常在鬼片中看到電梯的場景，像是讓李心潔一躍成為鬼后的《見鬼》，在電影中的名場景絕對是李心潔在電梯中差點被一個老伯伯附身那一場戲，左編看的時候真的很想在電影院裡尖叫、奔跑，千萬不可以被附身阿！看完電影之後，每次如果只有自己一個人搭電梯的時候，就會胡思亂想，還要再三確認電梯裡面真的沒有阿伯才敢搭……

我們常常在鬼片當中看到電梯，電梯一直都被認為是陰氣很重的地點，這跟電梯的特性有關，幽閉、晦暗的電梯常會被好兄弟們誤會是進入陰間地府的通道，所以若是剛好磁場對上，就有可能在電梯中遇見另一個世界的靈魂。如果你真的不想在電梯裡跟好兄弟們打照面，那以下的禁忌你可要記好喔！