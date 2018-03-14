那些電影沒教的事／小心被附身…電梯禁忌請注意！

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）相信敢看鬼片的你們一定都常常在鬼片中看到電梯的場景，像是讓李心潔一躍成為鬼后的《見鬼》，在電影中的名場景絕對是李心潔在電梯中差點被一個老伯伯附身那一場戲，左編看的時候真的很想在電影院裡尖叫、奔跑，千萬不可以被附身阿！看完電影之後，每次如果只有自己一個人搭電梯的時候，就會胡思亂想，還要再三確認電梯裡面真的沒有阿伯才敢搭……
我們常常在鬼片當中看到電梯，電梯一直都被認為是陰氣很重的地點，這跟電梯的特性有關，幽閉、晦暗的電梯常會被好兄弟們誤會是進入陰間地府的通道，所以若是剛好磁場對上，就有可能在電梯中遇見另一個世界的靈魂。如果你真的不想在電梯裡跟好兄弟們打照面，那以下的禁忌你可要記好喔！
- 愛化妝的女生、獨自一人搭電梯的人，切記不要凝視電梯鏡子（或反光面）中的自己，據說凝視超過五秒以上就會看到可怕的東西
- 若你即將進電梯前發現電梯裡面有一位低著頭（但可能眼睛是看著你）的陌生人，就趕快藉口說按錯了，不要走進去；據說只要跟祂一對上眼，就會被跟著
- 在電梯中忌諱問人時間，若是有陌生人問你時間也不要回答，因為說出來的那個時間就代表你的死期，藉口沒戴錶或不知道帶過就好
- 若電梯裡有陌生的男子，跟他並排站好，不要站在他身前、身後，如果陌生男子真的是好兄弟，就有可能發生跟《見鬼》中李心潔一樣差點被附身的狀況
- 如果電梯門打開只看到一雙鞋，但沒看到人，千萬不要進電梯！據說，好兄弟就站在那個位子，只是你看不到而已
- 在等待電梯時，電梯門一打開不要急著進電梯，或是擋在電梯正門口，最好是先在一旁等待，裡面的人都下電梯後，再往內走，若電梯裡都沒人，也可等待門全部打開再入內。因為電梯門打開後可能有看不到的靈魂要出來，若是急著往前擠，可能會被好兄弟穿身而過
電梯中通常都會有鏡子的原因是為了讓坐輪椅的身障朋友方便進出，其實也不用想太多、自己嚇自己；不管是白天、深夜，有時候進電梯前如果你就已經有不舒服的感覺，或是電梯內的人讓你覺得不對勁，管他是人還是鬼，都搭下一班吧！多走樓梯也有益身心健康喔～
資料參考（多看多保庇喔！）：
電梯裡的九個驚悚禁忌
看了李心潔的《見鬼》後，每次坐電梯之前都要看一看
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