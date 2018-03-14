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雲品去年獲利創高 今年併購效益將持續發酵

鉅亨網2018/03/14 11:00
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連鎖餐飲和飯店業者雲品 (2748-TW) 公布去年稅後純益 2.28 億元創新高，獲利是首度衝破 2 億元，年增幅達 18.53%，董事會通過擬配發每股現金股利 2.75 元也創歷年新高，以昨日收盤價 58.5 元計算，現金殖利率約 4.7%，雲品強調，未來不排除將母公司雲朗觀光集團旗下飯店納入雲品，並持續尋找合適併購標的中。

雲品去年因併購效益發酵，全年營收 15.28 億元，年增 14.7%，創歷史新高，同時，由於主打高端國旅不受觀光業走弱的衝擊，平均住房率達 81%，使公司營運淨現金流表現強勁。

進入 2018 年後，雲品維持成長態勢，前 2 月合併營收達 2.93 億元，年增 10.22% 創歷史同期新高，主要是因日月潭雲品酒店 2 月住房率維持 8 成以上的高檔。

雲品強調，未來不排除將母公司雲朗觀光集團旗下的飯店、市場上運作中或新建案等合適的併購標的繼續納入雲品，以快速擴大營運規模。

為促進國旅，雲品與母公司雲朗觀光已透過聯合行銷推出國民旅遊卡的優惠方案，統計已吸引超過 50 萬張國旅卡使用者的二次消費，雲品樂觀看待站穩高端國旅市場。

除了飯店住房表現持穩，雲品旗下頤品大飯店三處餐飲據點積極布局大台北地區宴會市場有成，承攬大型尾牙、春酒、婚宴和工商團體宴席的宴會業績暢旺，加上併入新據點，對營運挹注樂觀。

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