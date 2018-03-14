郭台銘羅智先首度合作 攜手為健康站台

郭台銘指出，根據調查超過70%的人願意作年度健檢，但不到10%的人會每天量體重與血壓，現代人花很多時間在LINE及朋友社群小站上，但很少人會花時間到統一的健康小站關心自己的健康。

他透露昨天穿新鞋子，特別去走一萬步，今天3月14日白色情人節，情人節一年才一天，健康是365天，自己才是最重要的情人，今天要送給民眾最重要的禮物，天天量測是掌握自己健康的第一步，與統一集團合作引領健康服務24小時不打烊。現在只要走到7-ELEVEN就能進行量測，生理數據還能上傳到雲端，他特別呼籲在外打拚的年輕人們，帶爸媽來體驗量測服務，就讓健康ATM來替大家關心爸媽的健康。

雙方宣布千禧之愛健康基金會的健康小站系統即日起於全台19個縣市、100家7-ELEVEN採用永齡健康基金會建置的「H2U健康ATM」設立智慧健康小站，讓鄰近的社區及民眾皆可享受「H2U健康ATM」所提供的智能量測設備，體驗「門市量，手機查」的雲端智慧健康管理生活。

羅智先表示，畢竟三高病藥一年的健保成本就破新台幣380億元，只要多一些家庭現在開始多做一點健康管理，未來就可減少相關醫療支出。千禧之愛健康基金會很早就注意到高齡化、三高年輕化的問題，所以長期投入三高與腰圍異常的代謝症候群宣導，在7-ELEVEN設立千禧健康小站讓民眾方便量血壓及索取腰圍量尺也已有10年。

曾馨瑩表示，這是實踐健康互聯網的開始，每個體驗者的健康小數據可匯集成具意義的社區健康大數據，落實預防醫學，同時也能替台灣節省更多的醫療資源和成本，並推動社區邁向「上醫醫未病」的境界。（編輯：林興盟）1070314