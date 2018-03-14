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雖然2月CPI溫和 經濟學家仍預期Fed今年「升4

鉅亨網2018/03/14 11:06
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美國由於汽油價格下跌及租賃房市場價格放緩，2 月份消費指數 CPI 只有微微上漲，預示通膨上漲的可能性只有逐步緩慢空間。

美國通膨率 CPI 走勢圖 (近一年以來表現)　圖片來源：tradingeconomics
美國通膨率 CPI 走勢圖 (近一年以來表現)　圖片來源：tradingeconomics

此前 1 月份的強勁通膨數據，引發了各界擔憂 Fed 將以更快的速度進行升息。然而，2 月份的數據代表著通膨數字仍是溫和，這給了聯準會更多的操作空間。

「這些數字應該能夠滿足聯準會決策者的要求」，摩根大通 JPMorgan （JPM-US）經濟學家 Michael Feroli 表示，「2 月通膨數據顯示，通膨率並不像 1 月份如此過熱」。

美國勞動局週二（13 日）公布數據顯示，1 月份 CPI 上漲 0.5% 後，上個月的消費者物價指數 CPI 只上漲 0.2%。在今年 2 月份截止的前 12 個月份裡，CPI 全年成長了 2.2%。

剔除食品和能源部分的波動，今年 1 月份 CPI 年增率為 ​​0.2%，而 2 月份的年增率為 0.2%。上個月消費價格的上漲符合經濟學家的預期。美國聯準會雖然追蹤不同通膨指數，但自 2012 年中以來，通膨一直未達 2% 目標

通膨數據顯示美元兌各大貨幣均下跌，政治因素包含了美國總統川普解僱秘書長 Rex Tillerson、北韓問題、及俄羅斯、與伊朗問題。

上週五 （9 日）的薪資報告顯示，美 1 月份薪資年增率 YoY 成長了 2.8%，而 2 月份薪資年增率為 2.6%。在勞動力市場緊縮和經濟強勁的背景下，聯準會預計將在 3 月 20 日至 21 日的會議上提高利率。

美國聯準會今年仍預計會升息 3 碼，但許多經濟學家預計，由於經濟樂觀度與強勁的勞動力市場，今年下半年工資應會有明顯提升，預期聯準會今年可能升息 4 碼。

2 月失業率持平前值，落在 17 年來的低點 4.1%，經濟學家預計到今年年底將下降至 3.5%。美國政府的 1.5 兆美元的開支計劃及已通過的減稅法案應會刺激通膨。NFIB 調查也顯示，近三分之一的業主提道為了留住員工，上個月均有加薪措施，也是 17 年來的新高。

2 月份汽油價格下跌 0.9% （1 月上漲 5.7%），食品價格沒有變化，家中消費的食品成本下降 0.2% （1 月上漲 0.2%）。

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