NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈學生用餐坐在桌子上　遭批教育失敗史蒂芬霍金逝世　享年76歲跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

〈鴻海統一健康互聯〉郭台銘：健康是每個人最重要的情

鉅亨網2018/03/14 11:05
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

鴻海 (2317-TW) 旗下永齡健康基金會與統一集團旗下千禧健康小站攜手，將在全台 100 家統一超商，採用 H2U 健康 ATM 設立智慧健康小站，讓民眾可以享受智能量測設備，體驗門市量、手機查的雲端智慧健康管理生活。鴻海董事長郭台銘說，健康是自己最重要的情人。

郭台銘表示，感恩高清愿，提拔他進工業總會，鴻海今日與統一集團合作，高攀的是鴻海，以一個後起之秀，對健康安全、人文關懷，鴻海是後輩還在學習當中，做一個追隨著，則將全力以赴。

郭台銘說，常自問，能不能在人健康的時候，多做一點努力，而鴻海也將本來僅是健康事業群，改成樂養健次集團。

郭台銘說，人都是在失去健康之後，才感受到健康的寶貴，一般人一天用多少時間滑手機，又用多少時間注意自己健康，其實健康是自己最重要的情人。

郭台銘也透露自己的保健成果，郭台銘說，健康團隊說每天要走一萬步，他力行之後，半年前買的褲子，現在褲腰可以伸進去一個拳頭。

郭台銘強調，服務免費、健康無價，健康是一輩子的事，為民眾打造健康互聯網，由亞太電信保存數據，將引領健康服務向 24 小時不打烊，天天量測就是掌握自己健康的第一步。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字鴻海統一郭台銘雲端智慧健康管理headline
電信搶進OTT 台灣大0元...雖然2月CPI溫和 經濟學...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan