〈鴻海統一健康互聯〉郭台銘：健康是每個人最重要的情

鴻海 (2317-TW) 旗下永齡健康基金會與統一集團旗下千禧健康小站攜手，將在全台 100 家統一超商，採用 H2U 健康 ATM 設立智慧健康小站，讓民眾可以享受智能量測設備，體驗門市量、手機查的雲端智慧健康管理生活。鴻海董事長郭台銘說，健康是自己最重要的情人。
郭台銘表示，感恩高清愿，提拔他進工業總會，鴻海今日與統一集團合作，高攀的是鴻海，以一個後起之秀，對健康安全、人文關懷，鴻海是後輩還在學習當中，做一個追隨著，則將全力以赴。
郭台銘說，常自問，能不能在人健康的時候，多做一點努力，而鴻海也將本來僅是健康事業群，改成樂養健次集團。
郭台銘說，人都是在失去健康之後，才感受到健康的寶貴，一般人一天用多少時間滑手機，又用多少時間注意自己健康，其實健康是自己最重要的情人。
郭台銘也透露自己的保健成果，郭台銘說，健康團隊說每天要走一萬步，他力行之後，半年前買的褲子，現在褲腰可以伸進去一個拳頭。
郭台銘強調，服務免費、健康無價，健康是一輩子的事，為民眾打造健康互聯網，由亞太電信保存數據，將引領健康服務向 24 小時不打烊，天天量測就是掌握自己健康的第一步。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>