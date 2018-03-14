〈鴻海統一健康互聯〉郭台銘：健康是每個人最重要的情

鴻海 (2317-TW) 旗下永齡健康基金會與統一集團旗下千禧健康小站攜手，將在全台 100 家統一超商，採用 H2U 健康 ATM 設立智慧健康小站，讓民眾可以享受智能量測設備，體驗門市量、手機查的雲端智慧健康管理生活。鴻海董事長郭台銘說，健康是自己最重要的情人。

郭台銘表示，感恩高清愿，提拔他進工業總會，鴻海今日與統一集團合作，高攀的是鴻海，以一個後起之秀，對健康安全、人文關懷，鴻海是後輩還在學習當中，做一個追隨著，則將全力以赴。

郭台銘說，常自問，能不能在人健康的時候，多做一點努力，而鴻海也將本來僅是健康事業群，改成樂養健次集團。