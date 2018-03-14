韓前總統受調查 李明博：希望這是最後一次

（中央社記者姜遠珍首爾14日專電）南韓前總統李明博今天上午在首爾中央地方檢察廳接受調查前，發表談話向國民道歉。他說，希望發生在自己身上的事情能成為韓國歷史上最後一次。
李明博向守在檢察廳大樓前的上百名媒體記者說：「我今天懷著悲傷的心情站在這裡，目前民生經濟低迷，朝鮮半島安保情勢嚴峻，在這種情況下，我的事情引發國民擔憂，對此感到抱歉。」
他說：「身為前任總統，我想說的話很多，但我決定不說太多言語，並希望發生在自己身上的事情能成為韓國歷史上最後一次。」
面對現場記者提問：「向國民道歉是否意味著，您對自己的受賄嫌疑表示認同？」對此，李明博沒有回答，即走進檢察廳大樓。
南韓媒體分析，李明博所言「希望這種事為韓國歷史上最後一次」，是暗示著他被檢方傳訊調查，是因文在寅政府對他進行「政治報復」，為李明博總統任內調查前總統盧武鉉，導致盧武鉉跳崖身亡報一箭之仇。
盧武鉉因貪污舞弊醜聞纏身遭到調查，2009年5月在家鄉後山跳崖自殺。
至於2009到2013年間擔任南韓總統的李明博，涉嫌指使幕僚向國家情報院收受至少17億5000萬韓元（約新台幣5178萬元）非法資金。南韓檢方已起訴他的一名心腹幕僚時，直指李明博為主要犯罪人。
李明博也身處另一醜聞風暴中心，事關他胞兄李相得名下的汽車零件製造商DAS。檢方懷疑李明博為公司實際掌控人，以DAS為管道籌措祕密資金，並從事其他非法行為。（編輯：陳惠珍）1070314