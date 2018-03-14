韓前總統受調查 李明博：希望這是最後一次

（中央社記者姜遠珍首爾14日專電）南韓前總統李明博今天上午在首爾中央地方檢察廳接受調查前，發表談話向國民道歉。他說，希望發生在自己身上的事情能成為韓國歷史上最後一次。

李明博向守在檢察廳大樓前的上百名媒體記者說：「我今天懷著悲傷的心情站在這裡，目前民生經濟低迷，朝鮮半島安保情勢嚴峻，在這種情況下，我的事情引發國民擔憂，對此感到抱歉。」

他說：「身為前任總統，我想說的話很多，但我決定不說太多言語，並希望發生在自己身上的事情能成為韓國歷史上最後一次。」

面對現場記者提問：「向國民道歉是否意味著，您對自己的受賄嫌疑表示認同？」對此，李明博沒有回答，即走進檢察廳大樓。