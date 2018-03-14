NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈學生用餐坐在桌子上　遭批教育失敗史蒂芬霍金逝世　享年76歲跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

資安即國安 經長盼整合引領資安產業化

中央社2018/03/14 11:08
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者廖禹揚台北14日電）數位時代來臨，資訊安全被政府視為國安議題，經濟部長沈榮津今天表示，應設法喚起產業界對資安的重視，並順勢推動資安產業化，透過技術及人才的跨領域整合，建立產業生態系。

2018台灣資安大會13日至15日在台北國際會議中心登場，沈榮津在今天議程開場致詞表示，隨著數位時代來臨，從雲端運算到物聯網、大數據、人工智慧及各種智慧化應用普及，資訊安全更加重要，不只關係到個人、企業、產業，甚至是國家關鍵基礎措施，可能演變為國安問題，因此總統蔡英文也提出資安即國安的政策方向。

沈榮津表示，雖然資安問題茲事體大，但產業「不見得很重視」，應該要找出方法喚起產業重視，他舉例，日本NEC集團為促使相關供應鏈注重資安問題，組成專案小組發動攻擊，被攻破的廠商自然會開始緊張，再藉此檢討改進。

喚起產業重視，使「產業資安化」後，沈榮津說，緊接著要「資安產業化」，技術研發及跨領域的人才培訓，將各行各業的關鍵知識整合，並藉由場域試驗、攻防演練，找出技術問題加以改善，練兵同時帶起產業，最後達到建立產業生態系統。

資安議題漸受重視，台灣資安大會主辦單位iThome電腦報週刊總編輯吳其勳指出，去年大會以5000人報名、16軌議程、百場演講及百家廠商參展的規模創下紀錄，今年再度打破紀錄，超過6000人報名，包括來自美國、以色列、日本、新加坡、香港、澳門等地的來賓，會期也擴大至3天，安排25軌議程、140場技術演講及9堂資安實機攻防體驗課程。

此外，今年首度設置台灣資安館，集結國內38家廠商展出自主研發技術，涵蓋人工智慧、威脅情資、滲透攻防、脅威防護、資料保護、數位金融、大數據與資安服務等8大領域，其中包括國際知名的資安公司，也有逐漸嶄露頭角的新創公司，共同展現台灣資安實力。（編輯：郭萍英）1070314

米其林美食憂被查稅 許虞哲...你小孩在我手上 父識破詐騙...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan