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康普去年財報改寫多項新高 純益較前年翻倍 EPS達

鉅亨網2018/03/14 11:09
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PTA 氧化觸媒大廠康普 (4739-TW) 公布去年財報，在去年電動車市場漸起，動力電池材料需求增加下，帶動康普締造多項新高紀錄，包括去年全年營收、毛利率、營益率、稅後純益與每股稅後純益等，均寫下新猷，其中，稅後純益更較 2016 年翻倍、達 4.41 億元，EPS 達 5.4 元。

康普去年營收為 49.81 億元，年增 24.72%；毛利率 15.06%，年增 6.38 個百分點；營益率 10.68%，年增 7.35 個百分點；稅後純益為 4.41 億元，年增 103.66%，每股稅後純益為 5.4 元，年增 79.4%。

康普去年第 4 季合併營收 13.24 億元，季增 2.05%，年增 30.94%，毛利率 16.3%，季增 0.32 個百分點，年增 7.33 個百分點，營益率 12.31%，季增 0.85 個百分點，較 2016 年同期的 - 23.31% 轉正；稅後純益為 1.5 億元，季增 26.41%，較 2016 年同期轉盈，單季每股純益 1.48 元，季減 3.9%，較 2016 年同期轉盈。

康普並宣布，董事會通過擬配發每股現金股利 3.01376 元，現金股利發放雖創新高，但配息率僅 55.8%，不如過去 2 年配息水準，以昨 (13) 日收盤價 144.5 元計算，現金殖利率約 2.09%。

康普日 K 線圖

 

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關鍵字毛利率稅後純益康普動力電池電動車材料電池pta財報獲利股利headline
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