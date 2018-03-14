康普去年財報改寫多項新高 純益較前年翻倍 EPS達

PTA 氧化觸媒大廠康普 (4739-TW) 公布去年財報，在去年電動車市場漸起，動力電池材料需求增加下，帶動康普締造多項新高紀錄，包括去年全年營收、毛利率、營益率、稅後純益與每股稅後純益等，均寫下新猷，其中，稅後純益更較 2016 年翻倍、達 4.41 億元，EPS 達 5.4 元。

康普去年營收為 49.81 億元，年增 24.72%；毛利率 15.06%，年增 6.38 個百分點；營益率 10.68%，年增 7.35 個百分點；稅後純益為 4.41 億元，年增 103.66%，每股稅後純益為 5.4 元，年增 79.4%。