扁影響力再現？「扁聯會」24日成立

由前總統陳水扁支持者組成的「阿扁們聯誼會」，日前已向內政部報備正式成立「扁聯會」政治性團體。扁聯會理事長郭正典日前表示，扁聯會不是政黨，未來也不會成立政黨，更不會自己推人參選，只要是支持阿扁和一邊一國的候選人，扁聯會都會支持。

扁聯會已發出邀請函，24日中午將在台北市一郎餐廳舉辦「扁聯會成立授證記者會及春節餐會」，扁聯會總顧問是鄭新助、常務理事黃慶林。對於陳水扁是否出席當天的記者會？郭正典說，有記者在的場合，台中監獄不會允許陳水扁出現。

對此，民進黨立委王定宇今（14）日表示，「扁聯會」是一個獨立的組織，它要支持任何人，要尊重它的組織特性，只要是想法一致、理念相同，組成一個團體，在台灣是正常現象。