扁影響力再現？「扁聯會」24日成立

由前總統陳水扁支持者組成的「阿扁們聯誼會」，日前已向內政部報備正式成立「扁聯會」政治性團體。扁聯會理事長郭正典日前表示，扁聯會不是政黨，未來也不會成立政黨，更不會自己推人參選，只要是支持阿扁和一邊一國的候選人，扁聯會都會支持。
扁聯會已發出邀請函，24日中午將在台北市一郎餐廳舉辦「扁聯會成立授證記者會及春節餐會」，扁聯會總顧問是鄭新助、常務理事黃慶林。對於陳水扁是否出席當天的記者會？郭正典說，有記者在的場合，台中監獄不會允許陳水扁出現。
對此，民進黨立委王定宇今（14）日表示，「扁聯會」是一個獨立的組織，它要支持任何人，要尊重它的組織特性，只要是想法一致、理念相同，組成一個團體，在台灣是正常現象。
王定宇說，至於「扁聯會」要支持誰？應該要反過來想，想要得到他們支持的人，應該要證明自己能讓他們支持，至於他們支不支持任何人，這是他們權利。
王定宇指出，對綠營的人來講，如果覺得「扁聯會」很重要，當然要去爭取他們的支持和認同，這是候選人該做的事情。如果認為不需要「扁聯會」的支持，就去開發其他的票源，這沒有什麼相違背的。
王定宇表示，陳前總統雖然有多種的不方便，但還是重要的意見領袖，對政局的發展，尤其是南台灣，是否會透過「扁聯會」來表達，可以觀察。
民進黨立委陳亭妃說，「扁聯會」的組成，就是針對台灣主體意識和對扁的支持等相關議題，相信他們是聯誼性質，對於候選人的選擇，不用做太多聯想，如果對台灣主體意識沒有那麼強的要求，硬走在一起，有他的困難度，畢竟選舉是一時的。