郭台銘：健康是自己最重要的情人

郭台銘指出，今天非常興奮參與盛會，他說小時候台灣發生任何困難，孫璐西的父親孫運璿處理的很好，「沒有缺電問題」。他指出，孫璐西這位媒人除了深耕食品安全專業外，家風更毫無架子，更有一顆慈善的心。

郭台銘除了以行動大力支持此次合作外，夫人曾馨瑩也擔任此次公益活動的健康大使。統一集團董事長羅智先、促成兩大集團合作的關鍵人物台灣大學食品科技研究所名譽教授孫璐西等貴賓親自出席。

郭台銘創辦的永齡健康基金會今天上午與統一企業旗下千禧之愛健康基金會攜手舉辦公益活動，共同推動智能存健康、精準做預防。

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海集團總裁郭台銘表示，沒有健康身體，一切都歸零。今天是白色情人節，健康應該是自己最重要的情人。

郭台銘表示，統一集團創辦人高清愿提拔他進入工業總會，高清愿曾說，做生意要有誠信，「三好一公道」的精神，他永銘在心。

郭台銘說，永齡健康基金會今天與千禧之愛健康基金會合作，可說是高攀，在食品安全和人文關懷上，永齡健康基金會屬於後輩，還有很多要學習。

談到健康預防，郭台銘說，前天是亡妻林淑如逝世13周年，他深刻體會健康很重要，希望能在健康時刻先做努力，除了鴻海集團設立樂活養生健康事業群，也捐贈台大癌醫中心，並與其他治療中心洽談中。

他說，失去健康才知道健康的寶貴，一般人有很多時間用手機玩社群網路，卻有多少人有時間到健康小站檢查血壓？。

郭台銘說，沒有健康身體，一切都歸零。今天是白色情人節，健康應該是自己最重要的情人。

郭台銘舉例指出，天天量測數據是掌握健康的第一步，鴻海集團近期赴美國投資，美國員工跟他說，在美國生病才去健康檢查。

他指出，最近健康檢查後，他每天量血壓體重，每天要走一萬步，累積下來，褲子可以伸進一個拳頭，每天走一萬步真的有效。

郭台銘表示，透過此次合作，可以創造健康大數據，在不違反法令的前提下，透過分享與分析，可以成為具有臨床醫學參考價值的指標。此外在對抗癌症部分，永齡健康基金會可把國際資源與平台引入台灣，與國際接軌，捍衛全球華人健康。

郭台銘表示，此次合作是實踐健康互聯網的開始，體驗者的健康小數據，可匯集成有意義的社區健康大數據，落實預防醫學，為台灣節省更多醫療資源與成本，推動社區邁向「上醫醫未病」的境界。

千禧之愛健康基金會的健康小站系統，即日起在全台19個縣市、100家7-ELEVEN採用永齡健康基金會建置的H2U健康ATM，設立智慧健康小站。

永齡健康基金會期待透過此次合作，推動社區民眾從個人健康大數據管理進行自主健康管理追蹤。（編輯：張均懋）1070314